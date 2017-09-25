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طفل مصري يشرح أدق التفاصيل عن أنظمة الطائرة! شاهِد كيف يوضح ذلك بشكل احترافي

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تداول رواد الشبكات الاجتماعية فيديو لطفل مصري يشرح، بدقةٍ، أنظمة الطائرة بشكل احترافي لكابتن طائرة، حيث حظي الفيديو بتفاعل كبير على الصفحات الاجتماعية.

ويظهر الطفل وهو يتحدث باللغة الإنكليزية بطلاقة، حيث يبدو أنه على دراية بأنواع مختلفة من الطائرات، ويعلم ما تحتويه من خصائص ومزايا.

ومما هو لافت أن الطفل كان يتحدث ويشير إلى أجهزة التحكم في قمرة القيادة، ما يدل على أنه لم يحفظ ما يتكلم به؛ بل يعلم مكونات غرفة القيادة.

 

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