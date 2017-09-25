مذيع إسباني يُحرج رئيس إقليم كتالونيا على الهواء بوثيقة من عام 2014

وقع رئيس إقليم كتالونيا الإسباني، كارولس بوتشدمون، في حرج شديد، بعدما قام أحد مقدمي البرامج في التلفزيون الإسباني باستخراج وثيقة له عام 2014 تبيِّن رفضه إجراء استفتاء في إقليم كردستان.

ونجح خوردي إيفول، مقدِّم برنامج على قناة السادسة الإسبانية، في إحراج بوتشدمون بإحدى المقابلات التي جمعته به، قائلاً: "لقد شاءت الأقدار أن ينعقد، (الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017)، الاستفتاء الذي سيقرر مصير كردستان.. هل أنت من بين الأشخاص المؤيدين لهذا الاستفتاء؟"، فردَّ بوتشدمون بوضوح قائلاً: "بالطبع، أنا أؤيد حق جميع الشعوب في تقرير المصير، ومن المؤكد أنه من حق كردستان عقد هذا الاستفتاء".

في ذلك الوقت، قام إيفول بسحب بعض السجلات القديمة من الأرشيف؛ لتذكير رئيس الإقليم بتصويته في برلمان كتالونيا على مسألة انفصال كردستان، التي طُرحت سابقاً في سنة 2014؛ وبالتحديد خلال حركة اختتام المشاورات. في الأثناء، سأل إيفول رئيس الإقليم: "هل تتذكر بماذا صوَّت؟"، فأجاب بوتشدمون مضطرباً: "لا.. لا أتذكر"، فذكّره المذيع: "لقد كان تصويتك بـ(لا)"، بحسب صحيفة La vanguardia الإسبانية

وكان البرلمان الكاتالوني قد رفض، في شهر يوليو/تموز من سنة 2014، الاقتراح الذي يرمي إلى الاعتراف بحق الشعوب الفلسطينية والكردية في تقرير المصير، وحق الصحراويين في إجراء استفتاء مُلزم، وقد تم رفض هذا الاقتراح بفضل تصويت الحزب الجمهوري وحزب الاتحاد الديمقراطي.