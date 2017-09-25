مناورات عسكرية مشتركة بين تركيا والعراق على وقع استفتاء كردستان

قالت رئاسة الأركان العامة التركية إن المرحلة الثالثة من المناورات الجارية قرب الحدود العراقية ستنطلق الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، بالمشاركة مع قوات عراقية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017، عن المناورات التي أطلقتها على الحدود مع العراق، يوم 18 سبتمبر/أيلول الحالي.

وأضاف البيان: "ستنطلق المرحلة الثالثة من المناورات التي أطلقتها القوات المسلحة التركية بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول، في منطقة سيلوبي/خابور، بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول".

وأردف: "وستجري هذه المرحلة من المناورات بالمشاركة مع وحدات تابعة للقوات المسلحة العراقية، التي وصلت المنطقة مساء اليوم (الإثنين)".

وفي 18 سبتمبر/أيلول، أعلنت الأركان التركية بدء مناورات عسكرية في شرناق (جنوب شرق)، مشيرة إلى أن "المناورات تأتي بالتزامن مع استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية".

وكان رئيس أركان الجيش العراقي الغانمي قد أجرى، السبت 23 سبتمبر/أيلول، محادثات مع نظيره التركي خلوصي أكار في أنقرة، تناولت بصورة خاصة، استفتاء انفصال الإقليم الكردي (شمال العراق)، الذي أجري الإثنين.

وبحث القائدان العسكريان "التدابير التي ستُتخذ من أجل حماية وحدة التراب العراقي، فضلاً عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب".

وترفض الحكومة العراقية بشدةٍ الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أُقرَّ في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسياً ولا اقتصادياً ولا قومياً.

وهددت الحكومة العراقية باتخاذ "خطوات" لحفظ وحدة البلاد في مواجهة استفتاء الانفصال، وطالبت الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات، باعتبارها تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية.

وتقول بغداد إنها لن تتعامل مع نتائج الاستفتاء.

كما ترفض تركيا الاستفتاء وتعتبره تهديداً لأمنها القومي، وقالت إنها ستتخذ ما يلزم من خطوات بما يحفظ أمن البلاد.

