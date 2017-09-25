ثري خليجي يشتري شقتين في لندن بـ25 مليون جنيه إسترليني.. هذه مواصفاتهما

اشترى أحد المشايخ العُمانيين فائقي الثراء شقتين فاخرتين في منطقة نايتسبريدج البريطانية، تبلغ الأولى 17 مليون جنيه إسترليني والتي اشتراها من أجل أسرته، أما الأخرى فثمنها 8 ملايين جنيه إسترليني، وتطل على هايد بارك، وهذه مخصصة من أجل أسطول الموظفين الخاص به.



وبهذه التكلفة الإجمالية التي تصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني، تعتبر قيمة بيع الشقتين، اللتين تبعد إحداهما عن الأخرى مقدار 10 دقائق سيراً على الأقدام، أعلى قيمة لبيع شقة بالنسبة للمباني القديمة في المنطقة على مدار أكثر من عامين، وتشير إلى أن شهرة المنطقة بأغنياء الشرق الأوسط لم تتضاءل بعد، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

ومن المعروف أن الشيخ، الذي لم يجر الإفصاح عن اسمه بعد، أحد أثرى أقطاب تجارة التجزئة في عُمان، حيث يرأس إمبراطورية تضم مراكز للتسوق وتوكيلات للسيارات الفارهة.

وعلى الرغم من أن كلتا الشقتين، تلك التي تتألف من 5 غرف للنوم بتكلفة 17 مليون جنيه إسترليني وتقع في ساحة كادوجان Cadogan Square، وتلك التي تصل تكلفتها إلى 8 ملايين جنيه إسترليني وتتألف من 4 غرف للنوم بالقرب من باركسايد Parkside، تقعان ضمن المباني القديمة، فقد أُعيد تجديدهما وتزيينهما بلمسة معاصرة.

أغلى عملية بيع في هذه المنطقة الفارهة









وصرحت شركة روكستون الفائقة للوكالات العقارية Rokstone، بأن قيمة البيع مجتمعة -بإجمالي يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني- تمثّل أعلى قيمة لبيع شقة بالنسبة للمباني القديمة في المنطقة لما يزيد على العامين.



كما أُعيد تجديد وزخرفة الشقتين العرضيتين اللتين تقعان ضمن المباني القديمة.



وتصل قيمة الصفقة إلى ما يزيد على 3.200 جنيه إسترليني لكل قدم مربعة بالنسبة للشقتين، وهو أعلى سعر جرى تحقيقه للشقق المُستعملة التي تقع ضمن المباني القديمة في المنطقة المحلية لما يزيد على العامين، حسبما ذكرت شركة روكستون Rokstone.



ووفقاً لـ"روكستون-Rokstone"، كان المشتري يبحث في السوق عن منزل كبير لأسرته، أو شقتين للأسرة تكون إحداهما قريبة من الأخرى؛ ليوفر لهم مقراً في لندن.



وأصر الشيخ على أن تبعد الشقتين مقدار 10 دقائق سيراً على الأقدام عن كل من هارودز وهايد بارك.



وصرحت بيكي فاطمي، المدير الإداري لشركة روكستون: "إن الصفقة التي وصلت قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني تعتبر من المبيعات القياسية للشقق القديمة بالنسبة للمنطقة، وهي أعلى صفقة بيع على مدار العامين الماضيين".



جدير بالذكر أن شارع "يوتون سكوير" بلندن، هو الشارع الأغلى في البلاد على الإطلاق، حيث يبلغ سعر المنزل العادي في ذلك الشارع -كمتوسط- 17 مليون جنيه إسترليني، أي ما يزيد عن 20 مليون دولار، بحسب موقع "العربية".

وأضافت قائلةً: "إن هذه المبيعات تثبت أن لندن ما زالت موقعاً مناسباً لاختيارات فائقي الثراء".

منازل ذات طابع فندقي









تقول فاطمي: "كانت هناك العديد من النقاط الأساسية للبيع بالنسبة للعائلة. أولاً، كانت العائلة مهتمة فقط بمنطقة نايتسبريدج وأرادوا العيش على مسافة 10 دقائق سيراً على الأقدام من هارودز. ومن عوامل الجذب الرئيسة التي أدت إلى إتمام الصفقة أن الشقتين كبيرتان، وأُعيد تجديدهما مؤخراً وهما مكتملتيا، وكما هو الحال مع الأجنحة الفندقية يمكن للأسرة أن تسكنهما على الفور".



وأوضحت المدير الإداري لشركة روكستون،: "يرغب المشترون في العناوين الكبيرة ويريدون فقط المنازل التي بُنيت أو جرى تجديدها مؤخراً. ولكي تكتمل صفقة ما بسلاسة، يرغب المشترون الأثرياء في شراء منازل ذات طابع فندقي مُصممة من الداخل ومكتملة؛ حتى يتمكنوا من الانتقال سريعاً ودون أي مشقة ودون الحاجة إلى العثور على الأثاث والمُلحقات الأخرى".

وأكدت شركة روكستون Rokstone -المتخصصة في الصفقات الاستثنائية- أن سوق المنازل الفاخرة وسط لندن بالنسبة للممتلكات التي يزيد سعرها على 5 ملايين جنيه إسترليني -وخاصةً تلك التي تزيد على 10 ملايين جنيه إسترليني- يهيمن عليها العملاء الآسيويون والشرق أوسطيون والأفارقة. وأردفت فاطمي قائلة: "هذا الثلاثي الذي يمثل المشترين الأثرياء يعتبر حالياً اللاعب الوحيد في المدينة".



ولاحظت فاطمي أن الطلب على المنازل في لندن التي يزيد سعرها على 5 ملايين جنيه إسترليني فيما بين المشترين في المملكة المتحدة أو القارة الأوروبية- بات "ضعيفاً للغاية".