بين محتفلٍ بفوز ميركل ومقلِّلٍ من خطر دخول النازيين إلى البرلمان .. هكذا كان ردُّ فعل اللاجئين في ألمانيا على نتائج الانتخابات

تفاوتت ردود فعل اللاجئين، وغالبيتهم من السوريين منذ يوم الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2017، على نتائج الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، التي جاءت غير مطمئنة للألمان والأجانب على حد سواء، بعد تحقيق التحالف المسيحي، الذي تقوده المستشارة الحالية أنجيلا ميركل، فوزاً باهتاً والحزب الاشتراكي الديمقراطي أحد أسوأ نتائجه على الإطلاق، ودخول حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للإسلام واللاجئين البرلمان، ليكون أول حزب يميني متطرف يدخل البوندستاغ منذ 60 عاماً تقريباً.

فوز أنجيلا ميركل بالانتخابات، واحتمال بقائها مستشارةً للمرة الرابعة على التوالي- كانا سبباً كافياً ليعبر بعض اللاجئين عن فرحتهم، فكتب أحدهم على مجموعة البيت السوري في ألمانيا، داعياً السوريين إلى النوم باطمئنان بعد أن فازت ميركل بالانتخابات.

وذهب صاحب أحد المطاعم في مدينة بريمن بعيداً في احتفاله بفوز المستشارة بالانتخابات، مستخدماً تعابير اقتبسها من بلاده سوريا، كـ"تجديد الثقة"؛ ما جعل البعض يتندر عليه.

كتب صاحب المطعم على صفحة البيت السوري في بريمن: "شكراً ألمانيا مبروك ميركل بمناسبة التقدم وتجديد الثقة من الشعب الألماني. وبدورنا، نشارك الاحتفال ويعلن مطعم وحلويات سهارى عن تقديم الحلويات بالمجان، وذلك يوم الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول من الساعه 5 مساء وحتى الساعة 8.. زيارتكم تسعدنا".

وتم تداول صورة لميركل، قيل إن سوريين شاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي، كُتب عليها "منحبك"، على نحو ما كان يُكتب على صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد سابقاً.

Syrian refugees sharing this Merkel pic in celebration of victory & not letting gains for Linke or AfD get them down. It says "we love you". pic.twitter.com/EZKbFINZZ4

— Oz Katerji (@OzKaterji) September 24, 2017