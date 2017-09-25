يختلفان عن النسخ السابقة.. كيف تجبر هاتف آيفون 8 أو آيفون 8 بلس على إعادة التشغيل؟

مع هاتف آيفون 8 الجديد لن يكون بوسعك استخدام الطريقة السابقة نفسها لإجبار الهاتف على إعادة التشغيل كما هو الحال في آيفون 7 أو آيفون 7 بلس.

ففي هاتف آيفون 7، كل ما عليك فعله هو الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في آن واحد لمدة 10 ثوانٍ على الأقل إلى أن يظهر شعار شركة آبل.

لكن، لو قمت بتجربة الطريقة السابقة في هاتف آيفون 8، فسيتم تفعيل ميزة الطوارئ SOS والتي ستعمل وفقاً للإعدادات المسبقة في الهاتف.

ولإجبار هاتف آيفون 8 أو آيفون 8 بلس على إعادة التشغيل، عليك اتباع الآتي:

1- اضغط على زر رفع مستوى الصوت وحرِّره بسرعة.

2- بعد ذلك، اضغط على زر خفض مستوى الصوت وحرِّره بسرعة.

3- اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي إلى أن يظهر شعار شركة آبل.

