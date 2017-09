لماذا عاش اللبنانيون أسوأ ليالي Miss Lebanon على الإطلاق؟ ما الذي أفشل الحفل إلى هذه الدرجة؟

نقل اللبنانيون سخريتهم من حفل اختيار ملكة جمال لبنان Miss Lebanon للعام 2017، إلى الشبكات الاجتماعي التي اشتعلت بالفعل بتعليقات لاذعة لم تترك شيئاً لم تنتقده.

بدءاً من إطلالة المتسابقات، ومروراً بمستوى ذكائهن، ووصولاً إلى إعلان النتائج بعد حساب العلامات التي أصابت الجمهور بالحيرة، فاستعانوا بالاستهزاء منها بلقاء الطفلة المصرية "عبقرية الحساب" التي قدمها الإعلام على أنها كذلك، بينما ظهر أنها مجرد طفلة عادية.

وربما يكون تعليق برونا الغربي أحد أقرب التعليقات إلى حقيقة ما وقع ليلة 24 سبتمبر/أيلول 2017، والتي وصفت الحفل بأنه باختصار "واحد من أفضل العروض في تاريخ الكوميديا على الإطلاق".

One of the best comedy shows in the lebanese history #misslebanon — Bru (@BrounaElGharby) September 24, 2017

المعلقة صدقت في ذلك؛ فبعض الفقرات أثارت ضحك جمهور الحاضرين من صفوة المجتمع اللبناني وفنانيه ووجوهه المعروفة، لم يستطيعوا كتمها أمام البث الحي على شبكة LBC أو لجنة التحكيم، وبهذا لعب الجمهور - بقصد أو دون قصد - دور حَكم في المسابقة هو الآخر حسب وصف "النهار" اللبنانية.

ونبدأ منذ النهاية، وأهم فقرات الحفل التي تميز الغث من السمين، حيث تواجه المتسابقات سؤالاً مجهولاً عن قضية هامة، فتبدي رأيها به، وهي الفقرة التي كشفت أن معظم من وصلن إلى تلك المرحلة من أصل 22 متسابقة، جاهلات بكل ما تحمل الكلمة من معنى بقضايا بلادهن المحلية.

مسابقه ملكه جمال لبنان ٢٠١٧ تبين ان العقل هو العنصر المهم لجمالك الي صار انهم جميلات بلا فِكر والكل نسى جمالهم بمجرد ماسمعوا اجوبتهم 😉 — أسرار السعيد (@asrar_als) September 25, 2017

وكان أبرزها لقطة لمتسابقة أخطأت في تسمية حركة مدنية انبثقت عن أزمة جمع القمامة المعروفة باسم "طلعت ريحتكم"، فأجابت في معرض إجابتها عن سؤال عن المؤسسات المؤثرة في الشارع بأن الحركة اسمها "طلعت ريحتنا"، ولم تفلح محاولة مقدِّمة الحفل تبرير ارتباك الشابة، معلِّلة هذا الارتباك بعدم معرفتها باللغة العربية!









ويكفي أن نتابع هذا الكليب التجميعي من صفحة "عديلة" الساخرة، التي ضحكت من ضحالة مستوى المتسابقات الثقافي.

ردة فعلي انا وعم احضر حفل انتخاب ملكة جمال لبنان A post shared by Adeela - عديلة (@adeelaofficial) on Sep 25, 2017 at 3:24am PDT

علماً أن إجابة معظمهن بدأت بجملة "أول شيء".

Miss Lebanon starter pack pic.twitter.com/eI2iLy8tnu — Mawtoura (@mawtoura) September 24, 2017

حتى إن بعض المتابعين طالب بإلغاء فقرة الأسئلة برمتها.

Can we just skip to the part where they answer questions? #MissLebanon2017 — Sana Htait (@sanahtait1) September 24, 2017





فيما يلي أبرز تعليقات الجمهور على الحفل:



بشاعة الفساتين









رغم أن التصميمات حملت جميعها توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، فإنها لم تنل استحسان الجمهور.

Are the dresses from Ali Express? #misslebanon2017 — See See (@Cynthiantablian) September 24, 2017

كأنو الفساتين بشعين تو مطش شوي — Mawtoura (@mawtoura) September 24, 2017

حساب مقاييس الجمال

الوزن: تويني بلاص تان بلاص ناين.

خلص bye — Mawtoura (@mawtoura) September 24, 2017

حسابات مقاييس الجمال، من حيث طول المتسابقات والوزن ومقاييس الخصر والصدر، أربكت الجمهور الذي وجد في الطفلة المصرية "العبقرية" منجماً لتعليقات لاذعة، لم تنجُ منها مقدمة الحفل الإعلامية ديمة صادق، التي قالت "باقي 8 متسابقات بعد أن خرجت واحدة؛ لأنهن كن 9"!









كارول سماحة









أحيت المغنية اللبنانية المعروفة كارول سماحة الحفل، لكنها لم تغنِ أي أغنية! إذ جاء أداؤها بطريقة "البلاي باك" فتمتمت الكلمات دون روح.

رقصة "الفراشة"

I cant believe they did the butterfly dance! 🤦🏻‍♀️😂 #MissLebanon2017 pic.twitter.com/ZasPcNMACd — Ninar (@NinarElkak) September 25, 2017

افتقدت رقصة استعراضية أدتها المتسابقات برداء البحر الذوق والتناغم، إلى الحد الذي جعل البعض يشبهها برقصة "الفراشة" التي اشتهر بها المغني راعب علامة في ثمانينيات القرن الماضي.

الجدير بالذكر أن المتسابقة بيرلا الحلو، استطاعت الظفر بالتاج والخروج من الحفل دون تعليقات ساخرة على حد سواء.