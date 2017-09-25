حاولَ أن تلمس طائرتُه المياهَ وتُقلع مرة أخرى ولكنها تحطمت بالمحيط! نهاية مأساوية لطيار في عرض عسكري

نهايةٌ أليمة شهدها عرضٌ جوي أُقيمَ في إيطاليا؛ إذ انتهى بسقوط طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيطالية، من طراز "يوروفايتر تايفون إف-2000 إيه"، في البحر قبالة سواحل تيراتشينا، على بُعد 76 كيلومتراً تقريباً من العاصمة الإيطالية روما.

ونشر مرتادو العرض الجوي لقطاتٍ مروعة للحادث على الشبكات الاجتماعية، تظهر فيها الطائرة وقد بدأت في المناورة والارتفاع فوق السحاب، لتسجل اللقطات بعد ذلك أداء الطائرة المقاتلة حركة دورانية كبيرة، قبل أن تهبط إلى الأسفل باتجاه البحر، وفقاً لما جاء بالموقع الإلكتروني لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

ولم تتمكن الطائرة من الارتفاع في الهواء مرةً أخرى، لتسقط متحطمةً بالمحيط، مخلِّفةً سحابةً ضخمة من المياه والحطام معلقةً في الهواء.

وقد تعالت شهقات المتفرجين الذين حضروا الحدث، ويقدّر عددهم بالآلاف، عند مشاهدتهم الطائرة المقاتلة تسقط في عرض البحر.

للأسف، لم يتمكن طيار المقاتلة، النقيب غابرييل أورلاندي، من القفز من الطائرة قبل حدوث الاصطدام.

وحسبما ورد في التقارير الإعلامية المحلية، عُثر على جثة الطيار، البالغ من العمر 36 عاماً، بعد مرور نحو ساعة ونصف الساعة من الحادث الأليم.

وتعقيباً على الحادث المؤلم، قال أحد الحضور لموقع Lastampa.it الإلكتروني الإخباري الإيطالي: "كان الحادث مروعاً! كان من المفترض أن تلمس الطائرةُ المياهَ ثم ترتفع مجدداً، لكنَّها سقطت متحطمةً في البحر".