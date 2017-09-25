"ترامب أعلن الحرب علينا".. كوريا الشمالية تتوعد بإجراءات مضادة اتجاه أميركا

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الحرب على كوريا الشمالية، وإن بيونغ يانغ تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة، من ضمنها إسقاط قاذفات أميركية استراتيجية حتى لو لم تكن داخل المجال الجوي لكوريا الشمالية.

وقال "ري" للصحفيين في نيويورك: "على كل العالم أن يتذكر بوضوح أن الولايات المتحدة هي من بدأ بإعلان الحرب على دولتنا".

وأضاف: "بما أن الولايات المتحدة أعلنت الحرب على بلدنا، فإن لدينا كل الحق لتنفيذ إجراءات مضادة، من ضمنها حق إسقاط قاذفات أميركية استراتيجية حتى لو لم تكن داخل المجال الجوي لبلدنا".