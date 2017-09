كليب يارا الجديد منسوخ نسخ عن فيلم دعائي لعطر شانيل. شكلها صدّقت حالها انها كوكو شانيل عن جد #افلاس_افكار #كوبي_بايست #كوكو_شانيل_العرب

A post shared by Adeela - عديلة (@adeelaofficial) on Sep 25, 2017 at 5:21am PDT