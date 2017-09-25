بوتين في أنقرة نهاية الأسبوع.. ملفان في أجندته لمناقشتهما مع أردوغان

يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنقرة هذا الأسبوع؛ لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، يتوقع أن تتناول التطورات في كل من العراق وسوريا، بحسب ما أعلنه الطرفان الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017.

وأعلن كل من الكرملين والرئاسة التركية، عقب اتصال هاتفي بين الزعيمين، أن بوتين سيقوم بزيارة عمل تستمر يوماً واحداً إلى أنقرة الخميس.

واتخذ البلدان مواقف متعارضة حيال الحرب الأهلية الدائرة منذ 6 سنوات في سوريا، حيث تعد روسيا أكبر داعم للرئيس بشار الأسد، فيما تدعم تركيا عدداً من فصائل المعارضة التي تسعى إلى الإطاحة به.

وبينما لم تغير تركيا سياستها رسمياً، إلا أنها باتت تعمل من قرب مع روسيا منذ نهاية العام الماضي؛ في محاولة لوضع حد للحرب السورية.

وأفاد الكرملين أن أردوغان وبوتين أكدا أن تطبيق خطة لإقامة 4 مناطق -أُطلق عليها "مناطق خفض التوتر"- في سوريا، ستمهد الطريق أمام وقف العنف والتوصل إلى تسوية سياسية.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية بأن الرئيسين ناقشا كذلك الاستفتاء التاريخي غير الملزم الذي يجري الإثنين، على استقلال إقليم كردستان العراق.

وأكد الطرفان ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي في كل من سوريا والعراق، بحسب المصادر ذاتها.

وتعد أنقرة من أبرز معارضي الاستفتاء في كردستان العراق؛ إذ تخشى من أنه قد ينمِّي التطلعات الانفصالية للأقلية الكردية التركية، التي يشكل أبناؤها ربع السكان في البلد، البالغ عدد سكانه 80 مليوناً.

واختبرت أنقرة وموسكو أسوأ أزمة في العلاقات بينهما منذ نهاية الحرب الباردة؛ عندما أسقط سلاح الجو التركي طائرة حربية روسية فوق سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

ولكن العلاقات تحسنت سريعاً عقب اتفاق تصالحي توصلا إليه في 2016، حيث التقى أردوغان وبوتين مراراً منذ ذلك الحين.