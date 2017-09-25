روسيا تُحمِّل أميركا مسؤولية مقتل قائد فيلقها الخامس في سوريا.. هذا ما اتهمت به واشنطن

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017، عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، قوله إن "السياسة ذات الوجهين" التي تنتهجها الولايات المتحدة هي السبب في مقتل الجنرال الروسي فاليري أسابوف بسوريا.

وأضافت الوكالة أنه قال للصحفيين: "مقتل القائد الروسي هو الثمن.. الثمن الدامي للسياسة الأميركية ذات الوجهين في سوريا".





وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأحد 24 سبتمبر/أيلول الجاري، مقتل قائد اللواء الخامس في الجيش الروسي، الجنرال فاليري أسابوف، بهجوم صاروخي نفَّذه تنظيم داعش قرب مدينة دير الزور (شرق سوريا).

وفي بيان نقله موقع قناة "روسيا اليوم" (رسمي)، قالت الوزارة الروسية إن "الجنرال تعرَّض لإصابة قاتلة جراء انفجار قذيفة وجَّهها مسلحو داعش تجاه أحد مقرات القيادة التابعة للجيش الروسي".

وأضاف البيان أنَّ فاليري كان يتولى مهمة "مساعدة" قوات النظام السوري "في إدارة عملية تحرير مدينة دير الزور من قبضة مسلحي داعش".

وعلى صعيد آخر، أشارت وسائل إعلام روسية، غير رسمية، إلى أن الهجوم "تسبب أيضاً في مقتل المترجم الخاص للجنرال أسابوف، واثنين آخرين من العسكريين الروس".

والخميس الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه "سيتم تحرير مدينة دير الزور بحلول الأسبوع المقبل".

وجاء الإعلان الروسي عقب اجتياز قوات النظام السوري في دير الزور، بدعم من الطيران الروسي، الإثنين الماضي، نهر الفرات باتجاه الضفة الشرقية، لأول مرة منذ فكِّ الحصار عن المدينة، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.