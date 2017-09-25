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الكويت تطرد دعاةً شيعة بعد دعوتهم.. هذه أبرز الأسماء المختلف عليها خلال شهر المحرم

 |  أحمد عبدالله الكويت
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KUWAIT POLICE
هاف بوست عربي

يتجدد الجدل في الكويت مع بداية كل عام هجري والشروع في إحياء الليالي العشر الأولى من شهر محرم. هذا الجدل يتمحور حول الدعاة الشيعة الذين تتم دعوتهم لإلقاء دروس دينية في الحسينيات الكويتية، حيث اعتاد عدد من النواب ورموز التيار السلفي اتهام بعض هؤلاء الدعاة الزائرين للكويت بأن لهم سوابق في سب صحابة النبي وأحياناً سب زوجته عائشة.


جدل متبادل


شرارة الاعتراض هذا العام أطلقها النائب وليد الطبطبائي، المحسوب على التيار السلفي، حيث غرد معترضاً على استضافة رجل الدين الشيعي السعودي منير الخباز قائلاً: "الاجتماع بالحسينيات لا نعترض عليه، لكن أن تتم دعوة معمَّمين لهم سوابق بسب الصحابة الكرام منير الخباز فهذا أمر لا يُقبل".

في المقابل، قام الناشط الشيعي الكويتي محمد خورشيد بالدفاع عن الخباز، حيث نشر مقطعاً لرجل الدين الشيعي يتحدث فيه عن القواسم المشتركة بين السنّة والشيعة. وتساءل خورشيد: هل ستعتذر وزارة الداخلية رسمياً بعد إبعاده؟ ‏

أما رئيس المكتب السياسي في تجمّع ثوابت الأمة بدر الداهوم، فقد اعترض على رجل دين شيعي آخر (عراقي الجنسية) وهو فاضل المالكي، متسائلاً: "يشتم صحابتنا ويدخل الكويت، كيف سمحت وزارة الداخلية لهؤلاء دخول البلاد؟!".


الداخلية تتدخل


وزارة الداخلية أبلغت كلاً من رجل الدين السعودي منير الخباز ورجل الدين العراقي باقر المقدسي ضرورة مغادرة الكويت وقد غادرا بالفعل، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل مع الطعن في الثوابت الدينية بكل حزم بغض النظر عن الانتماءات المذهبية، كما أكد مصدر أمني في تصريح لـ"هاف بوست عربي".

تحركات وزارة الداخلية جاءت بعد اعتراضات ناشطين ونواب كويتيين محسوبين على التيار السلفي أساساً، ومن بين المعترضين النائب السلفي محمد هايف المطيري، الذي بدوره سجل اعتراضه دون تحديد أسماء معينة، حيث غرد قائلاً: "‏على وزارة الداخلية إيقاف من عُرفوا بالزندقة وترحيلهم عن البلاد وكف بذاءاتهم في هذه الأيام الفاضلة والشهر الحرام عن أمهات المؤمنين والصحابة الكرام".

أما الناشط الشيعي علي الحبيب، فأكد لـ"هاف بوست عربي" أن هذا الأمر يتكرر سنوياً، مطالباً بدوره وزارة الداخلية بعدم التقييد على استضافة رجال دين شيعة لإحياء الشعائر الحسينية في العشر الأول من شهر المحرم.

وتابع: "إذا كان هناك علامات استفهام على شخص معين، فلِم تم السماح له بالأصل بدخول الكويت؟ الواقع أن الطلب من بعض رجال الدين الشيعة بمغادرة الكويت يأتي بعد تدخلات النواب الذين يتكسبون من إثارة هذه القضايا من أجل زيادة شعبيتهم".

ووفقاً لتقرير صادر عن الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية في الكويت، فإن عدد الشيعة الكويتيين يمثل قرابة ثلث عدد المواطنين الكويتيين الذي قارب 1.36 مليون نسمة.

وكانت الكويت قد طردت العام الماضي رجل الدين الشيعي جواد الإبراهيمي بعد انتشار مقطع له يسب فيه الصحابي عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

 

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