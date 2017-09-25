نسي سرواله الداخلي في فندق قبل 80 عام فبيع بنحو 8 آلاف دولار.. بالصور: ذوق هتلر في الأزياء كان كارثياً

لم يعد سراً أن أدولف هتلر ما كان يوماً رجل أزياء من الطراز الأول، بل كان يُفضِّل الملابس الفضفاضة؛ فقد بيع سروال داخلي للديكتاتور الألماني في مزادٍ بالولايات المتحدة الأميركية يصل محيط خصره لـ39 بوصة (حوالي 100 سم).

السروال الكبير لهتلر والمؤشر عليه بأول حرفين من اسمه، بيع بمبلغ 5000 جنيه إسترليني (حوالي 6780 دولار أميركي)، في صالة مزادات أليكساندر التاريخية في مدينة تشيزابيك بولاية ميريلاند الأميركية.

وترك هتلر سرواله الكبير في جناحه الخاص بفندق بارك هوتل غراتس الفخم بالنمسا، بعد أن أقام هناك ليلة 3-4 أبريل/نيسان 1938. وكانت ألمانيا النازية قد احتلت النمسا قبل أقل من شهر من ذلك التاريخ.

وقال البائع بالمزاد، بيل باناغوبولوس، إنه يعتقد أن السروال التحتي كان قد أُرسِلَ إلى قسم التنظيف، ثم عاد بعد أن رحل هتلر وحاشيته، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والبائع هو حفيد مالكي فندق بارك هوتل غراتس.

وقال باناغوبولوس (58 عاماً)، صاحب صالة المزادات التي بيعَ فيها السروال التحتي المصنوع من الكتان، إن السروال كان في حالته الأصلية.

وأضاف: "يميل الناس لشراء تذكارات هتلر المخيفة، أو تلك التي تجعل منه مضحكاً، مثل هذا السروال. فمن أجل التقليل من شأن وحش، عليك أن تجعله أضحوكة الناس".

وتابَعَ: "بعنا من قبل سروالاً تحتياً لزوجة هتلر، إيفا براون. ولكن لم نبع أي متعلقاتٍ لهتلر نفسه من قبل. أعتقد أن هذا أول سروال يُطرَح في الأسواق".

وقال: "احتفظت به الأسرة مالكة الفندق، وهي أسرة عريقة، لما يقرب من 80 عاماً. وعندما حصلنا عليه، وصَلَنا ملفوفاً بقطعةِ قماشٍ رقيقة في صندوق. كان نظيفاً كأنه أتى للتو من المغسلة، إنه شيء رائع. إنه - حرفياً - أقرب ما يمكنك الحصول عليه لهتلر".

وأكد باناغوبولوس الذي استبعد بيع السروال لأي عضو من اليمين السياسي المتطرف قبل المزاد: "أتصوَّر أن المشتري سيضع السروال في إطار. سيكون أكثر أثر يتحدَّث عنه المنزل كله".

وأقام هتلر في الفندق أسبوعاً قبل أن يُطرح إلحاق ألمانيا للنمسا للمصادقة عليه من قِبَلِ الشعب النمساوي – والذي أظهرت نتيجته دعماً بنسبة 99.7%. ويعتقد باناغوبولوس أن هتلر كان يقوم بجولة في البلاد قبل التصويت.

كُتِبَ في وصف القطعة: "سروالٌ تحتي قصير مُخطَّط لأدولف هتلر، من الكتان الأبيض، ومدموغ بحروف اسمه الأولى. السروال كبير بشكل مدهش. يبلغ طوله 19 بوصة (حوالي 48 سم)، ومحيط خصره 39 بوصة (ما يقرُب من 100 سم).

هناك زر واحد بالتبادل مع آخر، يقفلان السروال من أعلى، وشريطان لضبط المقاس في الجزء الخلفي من الخصر. هذا بالإضافةِ إلى زوجٍ من الأربطة المخيطة على جانبي المنطقة الأمامية من الخصر، والهدف منهما بالضرورة هو دعم السروال بطريقة عصرية في ذلك الوقت، ربما من أجل ربط السروال.

ويُظهِر السروال حروف اسم أدولف هتلر الأولى، أعلى الزر بالضبط. وحالة السروال كالجديدة تماماً. ويرافقه خطابٌ مُوثَّقٌ من مصدر القطعة، مباشرةً من المُرسِل.