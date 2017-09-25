شحنة القمح الملوثة بالبذور المخدرة جاهزة للاستخدام.. وزير التموين المصري:غربلنا الشحنة

قال وزير التموين المصري على المصيلحي اليوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017 إنه تم الانتهاء من غربلة شحنة القمح الروماني البالغ حجمها 63 ألف طن، وهي صالحة للاستخدام.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت أمس الأحد غربلة شحنة القمح الروماني التي رفضتها الإدارة العامة للحجر الزراعي لاحتوائها على بذور الخشخاش المخدرة.

وقال المصيلحي اليوم في تصريحات للصحفيين بمقر الحكومة بحسب رويترز "بالنسبة لشحنة القمح الفرنسي فإن الحكومة في انتظار صدور قرار النيابة على ضوء العينة التي يتم فحصها".

تراقب أسواق الحبوب التطورات فيما يتعلق بشحنتي القمح الفرنسي والروماني تخوفاً من تعطيلات جديدة للإمدادات المتجهة إلى أكبر مستورد للقمح في العالم بعد نزاع تجاري آخر العام الماضي.

كانت إدارة الحجر الزراعي المصرية رفضت شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن بسبب تلوثها ببذور الخشخاش نهاية أغسطس/آب وأحالت القضية إلى النائب العام.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015 أدى رفض شحنة قمح فرنسي اشترتها هيئة السلع التموينية لاحتوائها على فطر الأرجوت لنشوب خلاف استمر نحو العام بشأن مواصفات الواردات مع فرض الإدارة المركزية للحجر الزراعي حظراً شاملاً على فطر الأرجوت.

وقالت شركات التجارة إن هذا الشرط مستحيل ضمانه وقاطعت مناقصات حكومية لتخرج مصر فعلياً من أسواق الحبوب العالمية.



وبذور الخشخاش هي البذور التي تستخرج من نبات الخشخاش، وهي بذور صغيرة وهشّة وتحتوي على منوم. وقد تمّ استخدامها منذ قديم الزّمن كنوع من أنواع الأدوية ويستخرج الأفيون والهيرويين والمورفين من قشرة زهرة النبتة.