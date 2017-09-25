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طلال سلامة يغني سورةً من القرآن على أنغام الموسيقى.. وسعوديون: لا يجوز ونطالب بالعقاب

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NATIONAL DAY CELEBRATIONS IN SAUDI ARABIA
FAYEZ NURELDINE via Getty Images

احتج عدد من السعوديين على غناء القرآن في إحدى الحفلات التي أجريت بالسعودية خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول 2017.

وأطلق بعض السعوديين هاشتاغاً عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر تحت اسم "قرآن بالموسيقى بموافقة هيئة الترفيه".

وطالب المحتجون بمعاقبة هيئة الترفيه التي تشرف على الاحتفالات.





وبينما احتج البعض عن الأغنية خص آخرون الفنان بالانتقاد، إذ أطلقوا وسماً آخر يحمل اسمه "طلال سلامة يغني سورة من القرآن".







ورأى أحد المغردين أن الجملة ليست لها علاقة بالقرآن، إذ يقول المغني (معوذه برب الفلق، من شر كل ما خلق).

وفي حين تداول عدد كبير من المغردين الجملة فقط من الأغنية، نشر أحد المدافعين الأغنية من البداية، وقال إن المقطع الأول مقتص.



انتقد مغرد آخر كل من يدافع عن المغني مستشهداً بفتوى أحد الشيوخ، والتي تقول إن التضمين لا يجوز.



وتصل عقوبة "امتهان القرآن الكريم" إلى خمس سنوات سجناً وغرامة ثلاثة ملايين أو بالجزاءين معاً، حسبما أوضح المحامي والمستشار القانوني مصلح العضياني صحيفة "سبق" الإلكترونية.

وقال العضياني إن "إنتاج ما يمس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة جريمة معلوماتية، وتكون هيئة الترفيه المنظّمة للحفل شريكة في العقوبة لمخالفتها النظام".

وانتقد سعوديون احتفالات اليوم الوطني بالمملكة، شباب وفتيات يرقصون في شوارع الرياض، الأمر الذي لم يعتدوه في احتفالات السنوات السابقة، وأرجع بعضهم السبب لسماح هيئة الترفيه للمرأة بالمشاركة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث.

وعبّر مواطنون عن ذلك الغضب بتدشينهم وسم #الوطنيه_ليست_بالمعاصي، الذي تصدّر المركز الأول في الترند السعودي، وتداولوا فيه مقاطع فيديو من احتفالات السبت 23 سبتمبر/أيلول.

 

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