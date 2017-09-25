طلال سلامة يغني سورةً من القرآن على أنغام الموسيقى.. وسعوديون: لا يجوز ونطالب بالعقاب

احتج عدد من السعوديين على غناء القرآن في إحدى الحفلات التي أجريت بالسعودية خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول 2017.

وأطلق بعض السعوديين هاشتاغاً عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر تحت اسم "قرآن بالموسيقى بموافقة هيئة الترفيه".

وطالب المحتجون بمعاقبة هيئة الترفيه التي تشرف على الاحتفالات.

#قران_بالموسيقي_بموافقه_الترفيه

وصل فينا الاستهتار حتى بالقرآن الكريم الله يرحمنا برحمته

حسبي الله ونعم الوكيل عليهم وعلى هيئة الترفيه pic.twitter.com/3CpOB628Dy — عايض العتيبي (@aiiyd4545) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

نبرأ إلى الله من هذا، وإذا صمت المسئول ولم يعاقب هذا المعتدي فإنه مشارك في الإعتداء على القرآن والشرع .

#قران_بالموسيقي_بموافقه_الترفيه pic.twitter.com/84keusgNha — رابطة المحتسبين (@rabeta_ksa) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وبينما احتج البعض عن الأغنية خص آخرون الفنان بالانتقاد، إذ أطلقوا وسماً آخر يحمل اسمه "طلال سلامة يغني سورة من القرآن".

( معوذه برب الفلق، من شر كل ما خلق) فين القرآن ؟ اسمعوا يا دلوخ 😁#قران_بالموسيقي_بموافقه_الترفيه pic.twitter.com/DntCTmVjNL — خالد 🇸🇦 (@khalid_il) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

#طلال_سلامة_يغني_سورة_من_القران

الفنان يهين القرآن والجمهور يصفق والهيئه تدفع له مقابل ذلك فمن تحاسب — (إلا الوطن) (@w1543wm) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

#طلال_سلامة_يغني_سورة_من_القران



الهدف من التاق يا جماعة الخير حتى نظهر للناس قذارة هذا الرجل مو المرة الأولى يتعدى على القرآن يجب ردعه — مقاطع مضحكة (@Saudi_joke) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

ورأى أحد المغردين أن الجملة ليست لها علاقة بالقرآن، إذ يقول المغني (معوذه برب الفلق، من شر كل ما خلق).

وفي حين تداول عدد كبير من المغردين الجملة فقط من الأغنية، نشر أحد المدافعين الأغنية من البداية، وقال إن المقطع الأول مقتص.

#طلال_سلامه_يغني_سوره_من_القران

هذا المقطع كامل لعنة الله على من اقتصه وابتلا على الرجل الطيب طلال pic.twitter.com/BOmwoJ3kay — كوب شاهي (@myle_77) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

انتقد مغرد آخر كل من يدافع عن المغني مستشهداً بفتوى أحد الشيوخ، والتي تقول إن التضمين لا يجوز.

وتصل عقوبة "امتهان القرآن الكريم" إلى خمس سنوات سجناً وغرامة ثلاثة ملايين أو بالجزاءين معاً، حسبما أوضح المحامي والمستشار القانوني مصلح العضياني صحيفة "سبق" الإلكترونية.

وقال العضياني إن "إنتاج ما يمس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة جريمة معلوماتية، وتكون هيئة الترفيه المنظّمة للحفل شريكة في العقوبة لمخالفتها النظام".

وانتقد سعوديون احتفالات اليوم الوطني بالمملكة، شباب وفتيات يرقصون في شوارع الرياض، الأمر الذي لم يعتدوه في احتفالات السنوات السابقة، وأرجع بعضهم السبب لسماح هيئة الترفيه للمرأة بالمشاركة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث.

وعبّر مواطنون عن ذلك الغضب بتدشينهم وسم #الوطنيه_ليست_بالمعاصي، الذي تصدّر المركز الأول في الترند السعودي، وتداولوا فيه مقاطع فيديو من احتفالات السبت 23 سبتمبر/أيلول.