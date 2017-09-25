أضعفت قوته وغيرت مساره.. مصرية تدّعى مسؤوليتها عن "السيطرة على إعصار فلوريدا لإنقاذ عائلة عربية".. شاهد

موجة عارمة من السخرية اعترت مواقع التواصل الاجتماعي، المصرية منها على وجه الخصوص بعد تداول كليب ظهرت فيه مقدمة برنامج استشارية في علوم الطاقة، ظهرت من قبل كثيراً على شاشات الفضائيات المصرية كضيفة بهذا التعريف، وهي تتحدث عن تحويلها لمسار الإعصار الأخير الذي ضرب ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة! والذي يعتبر أقوى إعصار عرفته الكرة الأرضية.









وقالت مقدمة برنامج "كارما" على قناة أسرة المصرية وتدعى لبنى أحمد، إنها تلقت اتصالاً من سيدة عربية تسكن في فلوريدا إبان الإعصار الذي وقع في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017 ، وكانت تلك السيدة مصابة بالذعر لاقتراب مسار الإعصار -حسب المخطط المناخي- من المنطقة التي تسكن فيها وكان على وشك أن يدمر بيت السيدة ومنطقتها.

وادّعت لبنى أنها وبمساعدة من وصفته بـ "الماستر" أحمد شعبان، والذي يبدو من الوصف أنه أحد المعالجين بالطاقة أيضاً، استطاعا أن يغيرا مسار الإعصار بل وإخفاض طاقته التدميرية، وتحويل مسيره من منطقة السيدة السكنية إلى خليج المكسيك حيث لا بشر هناك حسب وصفها.









الأغرب من هذا كان ظهور كليب مصور لسيدة من الجالية العربية، تشرح من خلاله أنها بالفعل تواصلت مع لبنى التي "تكفلت" بتغيير مسار الإعصار إيرما، بل وطلبت من السيدة عدم مغدرة منطقة تامبا التي يهددها الإعصار، وفي النهاية قالت السيدة أن الأخبار نقلت في اليوم التالي تحول مساره 14 ميلًا إلى الغرب وزوال خطره عن المنطقة بفضل "تدخل لبنى"! وتراجع دماره من الدرجة الرابعة حتى الدرجة الأولى.

لتنهال التعليقات الساخرة من ادعاء المقدمة، مستنكرين السماح بمثل هذه البرامج في قناة مصرية، حتى ولو كانت قناة مغمورة.

فيما تساءل آخرون عن الطريقة التي استطاعت بها المقدمة فعل هذا مع من وصفته بـ "الماستر".

وطلب منها آخر نقل ولاية أوهايو في الشمال الأميركي ذات الطقس البارد، إلى منطقة أقرب لفلوريدا لأنه يفضل جوّها.

الجدير بالذكر أن أحمد ظهرت كثيراً في عدة برامج في الكثير من الفضائيات المصرية تحدثت فيها عن مواضيع مثل تطبيق قانون الجذب، وتناولت الحاسة السادسة والقدرات فوق الحسية، وعلم "الريكي" الذي يمارسه أتباع الشريعة البوذية، إلا أنه لم يسبق لها الحديث عن إمكانياتها فيالتحكم بالأجوال الجوية والأعاصير.

