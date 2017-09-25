قطر: حصار دول الجوار قرَّب بيننا وبين ايران اقتصادياً

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في باريس إن المقاطعة الاقتصادية لقطر تدفعها للتقارب مع إيران اقتصادياً.

وأضاف اليوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017 أن الإجراءات التي اتخذتها أربع دول عربية ضد قطر تدفع الدوحة للتقارب مع إيران.

وتساءل الوزير القطري عما إذا كان هدف الدول الأربع هو الدفع بدولة عضو في مجلس التعاون الخليجي صوب إيران.

وأكد على أن قطر ما زالت لديها خلافات سياسية مع إيران بما في ذلك حول سوريا.

وقال آل ثاني إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حريص على إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج عبر الحوار بين الأطراف المختلفة.

وأضاف للصحفيين إنه لمس من ترامب رغبة كبيرة لإنهاء الأزمة وأن ترامب لا يريد أن يرى صراعاً بين الأصدقاء.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات السياسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب وإيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة.