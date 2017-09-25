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من هي الحسناء التي لفتت أنظار الجميع في مهرجان الجونة؟.. شاهد بالصور

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LISANDRA
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بمجرد أن ظهرت على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة المصري، لفتت هذه الحسناء أنظار الجميع،وتساءل رواد الشبكات الاجتماعية عن اسمها، فمن هي؟

ليساندرا سيلفا، ممثلة وعارضة أزياء ومغنية كوبية، اشتهرت بمشاركتها في العديد من البرامج الإيطالية، بحسب موقع "في الفن".


Red carpet situation at @elgounafilmfestivalofficial dressed by @temraza

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وبدأت سيلا العمل كعارضة أزياء بداية من العام 2002، كما شاركت في حفل تقديم ملك جمال تشيلي عام 2017.



كما حصلت سيلفا على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال أتلانتيكو الدولية عام 2010.

At the Premiere of @elgounafilmfestivalofficial ✨ Dressed by @temraza

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وتبلغ الحسناء الكوبية 30 عاماً، وتوفي العديد من أفراد عائلتها عندما كانت في الثامنة من عمرها، نتيجة انفجار ضخم، بحسب موقع Marathi.

وفي العام 2016، قال حبيبها السابق ماركو فري، أن ليساندرا خضعت لعمليات تجميل عديدة في جسدها ووجهها.

وتنشط أليساندرا على الشبكات الاجتماعية حيث يتابعها نحو 40 ألفاً على تويتر، و238 ألفاً على فيسبوك، و844 ألفاً على إنستغرام.

 

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