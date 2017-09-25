من هي الحسناء التي لفتت أنظار الجميع في مهرجان الجونة؟.. شاهد بالصور

بمجرد أن ظهرت على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة المصري، لفتت هذه الحسناء أنظار الجميع،وتساءل رواد الشبكات الاجتماعية عن اسمها، فمن هي؟

ليساندرا سيلفا، ممثلة وعارضة أزياء ومغنية كوبية، اشتهرت بمشاركتها في العديد من البرامج الإيطالية، بحسب موقع "في الفن".

Red carpet situation at @elgounafilmfestivalofficial dressed by @temraza A post shared by LISANDRA SILVA (@lisandrasilva) on Sep 23, 2017 at 10:37am PDT

Was a Magical Magical evening. I feel very grateful and honored to be part of this event. Thank you @bushraofficial @elgounafilmfestivalofficial @temraza @jasmeen_led A post shared by LISANDRA SILVA (@lisandrasilva) on Sep 22, 2017 at 6:05pm PDT

وبدأت سيلا العمل كعارضة أزياء بداية من العام 2002، كما شاركت في حفل تقديم ملك جمال تشيلي عام 2017.

At the Premiere of @elgounafilmfestivalofficial ✨ Dressed by @temraza A post shared by LISANDRA SILVA (@lisandrasilva) on Sep 22, 2017 at 12:26pm PDT

كما حصلت سيلفا على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال أتلانتيكو الدولية عام 2010.

وتبلغ الحسناء الكوبية 30 عاماً، وتوفي العديد من أفراد عائلتها عندما كانت في الثامنة من عمرها، نتيجة انفجار ضخم، بحسب موقع Marathi.

وفي العام 2016، قال حبيبها السابق ماركو فري، أن ليساندرا خضعت لعمليات تجميل عديدة في جسدها ووجهها.

وتنشط أليساندرا على الشبكات الاجتماعية حيث يتابعها نحو 40 ألفاً على تويتر، و238 ألفاً على فيسبوك، و844 ألفاً على إنستغرام.