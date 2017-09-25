طليق لميس التركية يردّ على خبر علاقتها برجل أعمال تركي... ويتوعد صحفيي بلاده

صب الفنان التركي أونور صايلاك طليق الفنانة الشهيرة توبا بيوكستون أو المعروفة بـ"لميس"، جام غضبه على المواقع الفنية في بلاده، متوعداً القائمين عليها باللجوء إلى القضاء بعد الأخبار التي نشرتها حول علاقته بزوجته السابقة.

واتهم صايلاك في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، بعض الصحفيين في بلاده بترويج إشاعات قال أن لا أساس لها من الصحة حول أسباب طلاقه من مواطنته الفنانة توبا بيوكستون، حيث ذكرت تقارير فنية خلال الفترة الماضية أن سبب طلاق النجمين يعود لوجود علاقة بين توبا ورجل أعمال تركي وهو ما نفاه صايلاك.

A post shared by OnurSaylak (@aosonursaylak) on Sep 24, 2017 at 1:18am PDT

وكذب صايلاك التصريحات التي تنسبها له وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لم يدل بتصريحات لأي وسيلة إعلامية. واتهم الفنان بعض الصحفيين بتجاوز حدود حياتهم الشخصية معلناً أنه بدء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفاً أن الشائعات التي ينشرها البعض تضر بمصالحه وبمصالح طليقته.

وانفصل النجمان في مطلع العام 2017، بعد علاقة استمرت لأكثر من 6 سنوات أنجبا خلالها طفلتين. وعاشت الفنانة توبا بيوكستون العديد من المواقف المحرجة بعد انفصالها وتحديداً عندما تمكن أحد الصحفيين من التقاط صورة لها وهي برفقة رجل أعمال تركي قيل أنها علاقة به.

وانتهت توبا بيوكستون من تصوير حلقات آخر أعمالها مسلسل "جسور والجميلة"، بمشاركة مواطنها الفنان كيفانتش تاتليتوغ. وحقق المسلسل منذ عرضه مطلع هذا العام نجاحاً واسعاً دفع العديد من شركات الإنتاج حول العالم بشراء حقوق ترجمته وعرضه بلغات مختلفة.