سياح هنود ينعشون فنادق نويبع وطابا.. وشركات إسرائيلية تشرف على جولاتهم بسيناء

قال رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في مدينتي نويبع وطابا إن زيارات السائحين الوافدين من الهند إلى إسرائيل من خلال مصر أحدثت انتعاشاً في فنادق المدينتين خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف سامي سليمان رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى نوبيع-طابا لرويترز "الإشغالات الفندقية بالمنطقة قفزت إلى نحو 80% ببعض الفنادق الأسبوع الماضي جراء تدفق السائحين الإسرائيليين لقضاء العطلات وقضاء السياح الهنود ليلتين في طريقهم لزيارة إسرائيل وسط احتفالات اليهود برأس السنة العبرية".

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورداً رئيسياً للعملة الصعبة. لكن السياحة تضررت بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي التي أعقبت الانتفاضة الشعبية في عام 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

وعادة ما يشتكي أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينتي نويبع وطابا من انخفاض أعداد السائحين الوافدين للمنطقة، إذ يقولون إن ذلك يرجع إلى عدم الاهتمام الحكومي بتنمية المنطقة والترويج للسياحة بها وهو ما يدفعهم لإغلاق بعض فنادقهم بالمنطقة أغلب فترات العام.

وبلغ أعداد السائحين الوافدين لمصر من الهند 35.6 ألف سائح خلال النصف الأول من هذا العام بزيادة 34 بالمئة على أساس سنوي.

وقال ربيع جاد صاحب شركة أبانوب للسياحة بمنطقة نويبع-طابا لرويترز إن برنامج السائح الهندي في "مصر وإسرائيل ينفذ عادة من قبل شركات سياحة إسرائيلية بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية لتتولى نقلهم إلى سيناء وزيارة جبل موسى في مدينة سانت كاترين ودخول إسرائيل عبر منفذ طابا البري".

وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة 170 بالمئة إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 بالمئة.