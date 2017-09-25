يبلغ ثمنها 10 ملايين ليرة.. ماهي الهدية التي قدَّمها أرطغرل لزوجته؟

أرطغرل الممثل الأسطورة الذي يحظى بملايين المعجبين والمعجبات في داخل تركيا وخارجها يهدي زوجته منزلاً يقدر سعره بـ 10 ملايين ليرة تركية.

ووفقاً لصحيفة حرييت فإن أنجين ألتن سجل ملكية الفيلا الفاخرة ذات الثلاثة طوابق الواقعة في الشق الآسيوي من مدينة إسطنبول باسم زوجته نسلي شاه ألكوتشلار.

وقال مقربون منه بأنه صرح قائلاً "هذا المنزل من حق زوجتي وابننا أمير"

وتزوج الممثل التركي أنجين ألتن دوزياتن (38سنة) نسلي شاه ألكوتشلار (28سنة) عام 2014 ولديهما ابن يدعى "أمير آراس" لم يبلغ العامين.

A post shared by Engin Altan Duzyatan (@enginaltandzytn) on Aug 14, 2017 at 12:22am PDT

ويشار إلى أن نسلي شاه ألكوتشلار عملت في تقديم الأخبار الرياضية على قناة "سي إن إن تورك" الإخبارية منذ عام 2011، وأنها تملك شركة "RAYA" للأغذية العضوية.

أنجين ألتن بطل مسلسل قيامة أرطغرل الذي عرض على قناة TRT1 بأجزائه الثلاثة، ويستعد حالياً لعرض الجزء الرابع منه.

وكان الزوجان قد سافرا في الإجازة الصيفية إلى براري إفريقيا في رحلة وثائقية لتصوير حياة البراري هناك حيث شاركا العديد من الصور لهما على حساباتهما في السوشيال ميديا.