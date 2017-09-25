ارتفاع عدد النواب من أصول تركية في البرلمان الألماني.. 14 مرشحاً ينتمون إلى 3 أحزاب

فاز 14 مرشحاً من أصول تركية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في ألمانيا.

ووفقاً لأولى النتائح الرسمية المؤقتة، فقد انتخب كل من "متين حق وردي"، و"آيدان أوزأوغوز"، و"محمود أوزدمير"، و"جانسل قزل تبه"، و"غولستان يوكسل"، و"ألوان كوركماز" عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وعن حزب الخضر فاز كل من "جم أوزدمير"، و"دانيال بياز"، و"أكين دلي غوز"، و"جانان بيرام"، و"فليز بولاط".

كما تمكن كل من "أفريم سومير"، و"سفيم داغ دلان"، و"غوكاي أق بولوط" من دخول قبة البوندستاغ (البرلمان الألماني) عن حزب اليسار.

وبذلك ارتفع عدد النواب الأتراك في البرلمان الألماني إلى 14 نائباً بعد أن كان 11 نائباً في الدورة السابقة.

وخاض 4 آلاف و828 مرشحاً يمثلون 42 حزباً في البلاد، الانتخابات البرلمانية، فيما كان يحق لـ62 مليون ناخب من أصل 82 مليون هم إجمالي تعداد السكان بالبلاد، التصويت في الاقتراع.

ووفقاً للنتائج الرسمية المؤقتة، فقد فاز الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، بالمرتبة الأولى في الانتخابات بحصوله على 33%، والاشتراكيون الديمقراطيون (يسار وسط) بـ 20.5%، وتمكن حزب البديل المتطرف لأول مرة من دخول البرلمان بعد حصوله على 12.6% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، ليحتل المركز الثالث.

وينعقد البوندستاغ (البرلمان الألماني) المكون من 630 عضواً، بتشكيلته الجديدة خلال 30 يوماً من نتيجة الانتخابات.

يذكر أن البوندستاغ عقد جلسته التأسيسية في مدينة بون (وسط) في سبتمبر/أيلول 1949، وتجرى انتخاباته كل 4 سنوات.