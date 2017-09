ألبوم فيروز الجديد برعاية Google Translate.. فلماذا تبرأت إليسا من انتقاد "جارة القمر"؟

"اختارت خليفة سلالة الرحابنة المدعوة ريما أن تختم مسيرة والدتها بتحفة فنية برعاية Google Translate".. هذه الكلمات تنسب لمنشور كتبه الصحفي اللبناني جان مخول عبر الشبكات الاجتماعية، انتقد من خلاله ألبوم فيروز الأخير "..."، وأعادت إليسا نشره عبر حسابها الرسمي على تويتر، وهو ما اعتبره جمهورها هجوماً على أيقونة الغناء العربي المطربة فيروز.

إعادة النشر لهذا المنشور جعلت من إليسا مادة خصبة حول رأيها في الألبوم الأخير للمطربة فيروز، ما اعتبره البعض انتقاداً قاسياً من إليسا بل ورأياً شخصياً لها في تقييم مطربة بهذا القدر في تاريخ الغناء العربي.

إليسا قررت أن تقطع الطريق على الهجوم الذي سينالها بسبب إعادة نشر هذا الرأي برد آخر أكدت فيه أن إعادة نشرها لأي

منشور لا يعني أنها تؤيده أو بمثابة موافقتها التامة على ما ورد فيه، ولكن فقط أرادت إعادة نشر أمر مثير للاهتمام.

Retweets are not endorsements. I retweet what i think is interesting. I don’t have to necessarily agree with it

— Elissa (@elissakh) September 24, 2017