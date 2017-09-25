الحكومة الفلسطينية تتسلّم مهامّها من حماس في غزة الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، يوسف المحمود أن الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي المقبل، يوم الثلاثاء القادم، في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن المحمود قوله إن رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والوزراء "سيصلون إلى قطاع غزة الإثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية".

وأضاف: "حكومة الوفاق الوطني تعمل ما في وسعها وتبذل كافة الجهود، من أجل تحقيق إرادة شعبنا البطل، والإيفاء بالالتزامات الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام".

وذكر أن هذه الخطوة جاءت بالتشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعلنت حركة "حماس" في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

ودعت الحركة، في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً".

وجاء حل اللجنة، في إطار جهود بذلتها مصر، خلال الفترة الماضية، لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف 2007، في ظل تواجد وفدين من قيادات "حماس" و"فتح" بالعاصمة القاهرة، آنذاك.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية.

