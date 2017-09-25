القرضاوي يستقبل داعية هندياً طردته عمان بسبب السعودية.. شاهد ما قاله عن حماس والإخوان

نشر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي صورة تجمعه بالداعية الهندي الجنسية سليمان بن طاهر الحسيني الندوي الذي طلبت منه السلطات العمانية مغادرة البلاد بسبب السعودية.

واستقبل الشيخ يوسف القرضاوي المقيم في قطر الداعية الهندي بمكتبه الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2018 وكتب معقباً على حسابه على تويتر "مع فضيلة الشيخ سلمان الندوي ظهر اليوم بمكتبتي".

مع فضيلة الشيخ سلمان الندوي ظهر اليوم بمكتبتي pic.twitter.com/hVBkVsDMvN — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) ٢٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وأعلنت سلطنة عُمان طردها الداعية سليمان بن طاهر الحسيني الندوي بسبب محاضرة بكلية العلوم الشرعية في مسقط انتقد فيها تقارب السعودية مع الولايات المتحدة الأميركية، ومحملاً ترامب المسؤولية عن الأزمة الخليجة وحصار قطر.

وهاجم الداعية الهندي السعودية وبعض الدول الإسلامية، متسائلاً كيف يمكن أن تتحالف مع أميركا، مشككاً في الوقت ذاته بأحقية دول المقاطعة في قرارها ضد قطر، ومؤكداً أن الدوحة تمت معاداتها فقط لأنها "تأوي حركة حماس والقرضاوي والإخوان."

وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية العمانية أن الداعية «خرج على نص المحاضرة بأسلوب لا يتفق مع مبادئ السلطنة ونهجها وسياستها»، مؤكدة أن «الجهات المختصة في السلطنة قامت باتخاذ إجراءات في شأن المذكور، إذ طلبت منه مغادرة السلطنة»