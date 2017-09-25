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السعودية تحسم اليوم قرار دمج هيئة الأمر بوزارة الإرشاد.. ومغرّدون: "الشعب يريد عودة الهيئة"

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Saudi women sit in a stadium for the first time to attend an event in the capital Riyadh on September 23, 2017 commemorating the anniversary of the founding of the kingdom.The presence of women at the King Fahd stadium marks a departure from previous celebrations in the Gulf kingdom where they are effectively barred from sports arenas by strict rules on public segregation of the sexes. / AFP PHOTO / Fayez Nureldine (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images) | FAYEZ NURELDINE via Getty Images


ما زالت انتقادات السعوديين لاحتفالات اليوم الوطني بالمملكة متواصلة على تويتر، حيث دُشّن هاشتاغ يطالب بعودة هيئة الأمر بالمعروف، تصدّر المركز الأول في الترند السعودي؛ فيما يتزامن ذلك مع تصويت مجلس الشورى اليوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017 على توصية بدمج هيئة الأمر بالمعروف في وزارة الشؤون الإسلامية.

وتوالت على تويتر عشرات التغريدات التي طالبت بعودة الهيئة بعد ما شهدته شوارع الرياض خلال احتفالات اليوم الوطني من رقص للشباب والفتيات، وهو الأمر الذي لم يعتده السعوديون في السنوات السابقة، وقد أرجعه البعض إلى سماح هيئة الترفيه للمرأة بالمشاركة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث.

وقال أحدهم إن هيئة الأمر بالمعروف ركيزة ولا غنى عنها، وأن ما حصل "لا يمثل الشعب السعودي بل يمثل أتباع الليبرالية".


دمج الهيئة بالوزارة


ويصوّت مجلس الشورى في جلسته اليوم على توصية بدمج هيئة الأمر بالمعروف بوزارة الإرشاد.

وكانت اللجنة القضائية بالمجلس قد رفضت في وقت سابق توصية إعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما أعلنت عضو المجلس لطيفة الشعلان أن المجلس سيصوت في جلسته المقبلة على التوصية.

وبرر الأعضاء الثلاثة عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، واللواء علي التميمي توصيتهم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم ولم تُشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذات كيان مستقل، مشيرين إلى أن
سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذا الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها كمنظم للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي.

ورجحت مصادر أن يصوت غالبية الأعضاء على مقترح الدمج، خاصة وأنه يتماشى مع خطة دمج المؤسسات لتقليل المصروفات المالية.

 

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