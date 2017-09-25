السعودية تحسم اليوم قرار دمج هيئة الأمر بوزارة الإرشاد.. ومغرّدون: "الشعب يريد عودة الهيئة"



ما زالت انتقادات السعوديين لاحتفالات اليوم الوطني بالمملكة متواصلة على تويتر، حيث دُشّن هاشتاغ يطالب بعودة هيئة الأمر بالمعروف، تصدّر المركز الأول في الترند السعودي؛ فيما يتزامن ذلك مع تصويت مجلس الشورى اليوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017 على توصية بدمج هيئة الأمر بالمعروف في وزارة الشؤون الإسلامية.

وتوالت على تويتر عشرات التغريدات التي طالبت بعودة الهيئة بعد ما شهدته شوارع الرياض خلال احتفالات اليوم الوطني من رقص للشباب والفتيات، وهو الأمر الذي لم يعتده السعوديون في السنوات السابقة، وقد أرجعه البعض إلى سماح هيئة الترفيه للمرأة بالمشاركة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث.

وقال أحدهم إن هيئة الأمر بالمعروف ركيزة ولا غنى عنها، وأن ما حصل "لا يمثل الشعب السعودي بل يمثل أتباع الليبرالية".

#الشعب_يريد_عوده_الهييه



الهيئة ركيزه لا غنى عنها .. — عبدالله الشمري (@ashmri101) September 25, 2017

#الشعب_يريد_عوده_الهييه

بإذن الله يتم في أقرب وقت ممكن

لأن الي حاصل الان يجب عدم السكوت عن الأوضاع الحاصلة الي نشوفها

وارجاع جميع الصلاحيات pic.twitter.com/dUSpR8tbE4 — ابوسعد (@faisal_bb) September 25, 2017

#الشعب_يريد_عوده_الهييه

بإذن الله تعالى ترجع قريب ✌ — محمد الحربي (@b_85_f) September 25, 2017

#الشعب_يريد_عوده_الهييه

بعض كلاب جامعة التغيير

عارض وجود الهيئه كثيرا

والان يعارض تقويض صلاحياتها

فقط معارض نابح

نحن مع الهيئه دوما ياكلاب — ibrahim (@ibrahimsh1983) September 25, 2017

من أنكر المنكرات ان ترتكب جريمه في حق الوطن في يوم الوطن !! #الشعب_يريد_عوده_الهييه — العدواني Aladwani (@jjj2ggg) September 25, 2017

#الشعب_يريد_عوده_الهييه

دائما نريد الأمر بالمعروف و النهي عند المنكر ، لانريد تلك المناظر المخزية اللتي تجرح العين والقلب . — Ali (@AliAbdullah77) September 25, 2017

#الشعب_يريد_عوده_الهييه



ماحصل بالاحتفالات من اغاني واختلاط لايمثل الشعب السعودي بل يمثل اتباع الليبرالية pic.twitter.com/QiMhVuZ4wO — shosho (@A_shosho14) September 25, 2017

#الشعب_يريد_عوده_الهييه

اي والله الحال صار خراب في خراب بعد إلغاء الهيئه. — D.Ziu (@OrzuhHans) September 25, 2017

#الشعب_يريد_عوده_الهييه معقولة هذا الشيء يصير بالسعودية بنات يرقصون وسط رجال اذا ميته على ماترقصين ارقصي في بيتك مو لازم كل الناس تشوفك — هدوء ملگﮧ (@gyyyg2014) September 25, 2017

دمج الهيئة بالوزارة

ويصوّت مجلس الشورى في جلسته اليوم على توصية بدمج هيئة الأمر بالمعروف بوزارة الإرشاد.

وكانت اللجنة القضائية بالمجلس قد رفضت في وقت سابق توصية إعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما أعلنت عضو المجلس لطيفة الشعلان أن المجلس سيصوت في جلسته المقبلة على التوصية.

وبرر الأعضاء الثلاثة عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، واللواء علي التميمي توصيتهم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم ولم تُشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذات كيان مستقل، مشيرين إلى أن

سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذا الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها كمنظم للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي.

ورجحت مصادر أن يصوت غالبية الأعضاء على مقترح الدمج، خاصة وأنه يتماشى مع خطة دمج المؤسسات لتقليل المصروفات المالية.