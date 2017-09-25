اغتصب صديقته السابقة بالتآمر مع رفيقها الجديد.. تفاصيل عملية تعذيب بشعة ارتكبها شاب سوري أغضبت الألمان وأوصلته للمحاكمة

في قضية وصفها الألمان بـ"الغريبة" تتم محاكمة سوري بتهمة تعذيب واغتصاب فتاة كانت صاحبته، وذلك في محكمة في مدينة هانوفر، عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.

ويتهم الشاب جوان. ي (20 عاماً) باغتصاب صاحبته السابقة، بمساعد شريك غير متوقع لم يكن سوى صديق الفتاة العاطفي الجديد. ويمثل السوريان الاثنان أمام المحكمة حالياً.

وتوجه النيابة لـ“جوان” اتهامات من بينها، التهديد وإلحاق أذى بدني والاغتصاب.



ويُعتقد أن اللاجىء المذكور، الذي سجل نفسه بـ 4 أسماء وهمية لدى السلطات، قد أساء معاملة صاحبته (20 عاماً) بشدة عندما كان على علاقة معها.

بحسب الادعاء، كان يعمد إلى خنقها وضربها وإحراقها بالسجائر ورميها بالأحجار وطعنها بالسكين.

وذكرت صحيفة “بيلد” يوم الأربعاء أن الفتاة انفصلت عنه وأحبت شاباً آخر من مواطنيها، فقام الأخير -بحسب الادعاء- باستدراجها تحت ستار تناول الطعام سوية، إلى شقة بحي ليندن، حيث كان ينتظر صاحبها السابق وقام باغتصابها.

وما زال المتهمان صامتين أمام القضاء، ومن المنتظر أن تدلي الضحية بأقوالها.

وكان أكثر ما أثار غضب المعلقين الألمان على صفحة موقع “بيلد” في فيسبوك أن المتهم لديه 4 هويات وهمية، ودعا البعض إلى ترحيله فوراً.



