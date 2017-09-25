توكل كرمان: السعودية تضع الرئيس اليمني تحت الإقامة الجبرية في الرياض



قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قيد الإقامة الجبرية في العاصمة السعودية الرياض، ولا يسمح له بالعودة إلى مدينة عدن.

وفي سلسلة تغريدات على صفحتها في تويتر، أكدت كرمان أن "الرئيس هادي رهن الإقامة الجبرية بالرياض ومطرود من قبل التحالف من عدن وممنوع من العودة إليها فما الفرق بين التحالف وبين الانقلاب الفاشي؟!".

الرئيس هادي رهن الاقامة الجبرية بالرياض ومطرود من قبل التحالف من عدن ووممنوع من العودة إليها فما الفرق بين التحالف وبين الانقلاب الفاشي ؟!! — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 24, 2017

وأضافت أن "التحالف العربي المحتل لأجزاء من البلاد هو ذاته من مكّن الميليشيا الانقلابية والمخلوع صالح من الانقلاب وأعطاهم الضوء الأخضر والدعم والمساندة، كل شيء واضح ومعلوم لشعبنا".

للتذكير.. التحالف العربي المحتل لاجزاء من البلاد هو ذاته من مكن الميليشيا الانقلابية والمخلوع صالح من الانقلاب... https://t.co/mGr1RUZdUt — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 24, 2017

وتابعت كرمان: إن "800 مليار دولار لا تكفي لإعادة إعمار اليمن وتعويضها جراء ما لحقها من دمار بسبب الحرب والحصار، شعب بالكامل تحت الجوع والتحالف يمن عليه بالفتات".

800 مليار دولار لا تكفي لاعادة اعمار اليمن وتعويضها جراء مالحقها من دمار بسبب الحرب والحصار،شعب بالكامل تحت الجوع والتحالف يمن عليه بالفتات — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 24, 2017

وأوضحت "يبدو أن التحالف يحصي قيمة القذائف وطلعات الطيران التي يدمر بها البلاد ويعدها مساعدات لليمن".

وكانت كرمان قد شنت في تغريدات سابقة هجوماً على الإمارات، قائلة إن "الرئيس هادي والحكومة وكل القوى اليمنية الحية مطالبون بوضع حد لهذا الاحتلال الإماراتي البائس اليوم قبل الغد!".

قوات #الإمارات ترفض تسليم مقرخفرالسواحل بعدن للسلطةالشرعية٫تقدم هذه القوات يوميا دليل اضافي بأنها احتلال جاءإلى اليمن العظيم في غفلةمن الزمن — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 23, 2017

وأشارت إلى أن" قوات الإمارات ترفض تسليم مقر خفر السواحل بعدن للسلطة الشرعية، تقدم هذه القوات يومياً دليلاً إضافياً بأنها احتلال جاء إلى اليمن العظيم في غفلة من الزمن".