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توكل كرمان: السعودية تضع الرئيس اليمني تحت الإقامة الجبرية في الرياض

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TAWAKKUL KARMAN
ROME, ITALY - DECEMBER 16: 2011 Nobel Peace Prize Laureate Tawakkul Karman holds a speech at the Food and Agriculture Organization Headquarters in Rome during the seminar 'Step it up together with rural women to end hunger and poverty' on December 16, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images) | Franco Origlia via Getty Images


قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قيد الإقامة الجبرية في العاصمة السعودية الرياض، ولا يسمح له بالعودة إلى مدينة عدن.

وفي سلسلة تغريدات على صفحتها في تويتر، أكدت كرمان أن "الرئيس هادي رهن الإقامة الجبرية بالرياض ومطرود من قبل التحالف من عدن وممنوع من العودة إليها فما الفرق بين التحالف وبين الانقلاب الفاشي؟!".

وأضافت أن "التحالف العربي المحتل لأجزاء من البلاد هو ذاته من مكّن الميليشيا الانقلابية والمخلوع صالح من الانقلاب وأعطاهم الضوء الأخضر والدعم والمساندة، كل شيء واضح ومعلوم لشعبنا".

وتابعت كرمان: إن "800 مليار دولار لا تكفي لإعادة إعمار اليمن وتعويضها جراء ما لحقها من دمار بسبب الحرب والحصار، شعب بالكامل تحت الجوع والتحالف يمن عليه بالفتات".

وأوضحت "يبدو أن التحالف يحصي قيمة القذائف وطلعات الطيران التي يدمر بها البلاد ويعدها مساعدات لليمن".

وكانت كرمان قد شنت في تغريدات سابقة هجوماً على الإمارات، قائلة إن "الرئيس هادي والحكومة وكل القوى اليمنية الحية مطالبون بوضع حد لهذا الاحتلال الإماراتي البائس اليوم قبل الغد!".

وأشارت إلى أن" قوات الإمارات ترفض تسليم مقر خفر السواحل بعدن للسلطة الشرعية، تقدم هذه القوات يومياً دليلاً إضافياً بأنها احتلال جاء إلى اليمن العظيم في غفلة من الزمن".

 

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