مخطط سعودي إماراتي لاستهداف تركيا.. "مجتهد" يكشف تفاصيل الحملة المشتركة وأهدافها

كشف المغرد السعودي المعارض الشهير "مجتهد" تفاصيل عن مخطط مشترك بين السعودية والإمارات من أجل استهداف تركيا.

وفي تغريدات له على صفحته في تويتر، حذر "مجتهد" تركيا من وجود حملة سعودية إماراتية بميزانية ضخمة لاختراق الإعلام التركي، وشراء إعلاميين ومؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية".

حملة سعودية إماراتية بميزانية ضخمة لاختراق الإعلام التركي وشراء إعلاميين ومؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية، والنجاح محدود لكن الحملة ماضية — مجتهد (@mujtahidd) September 24, 2017

وقال إن "النجاح محدود لكن الحملة ماضية".

وأوضح "مجتهد" أن للحملة "هدفين صغير وكبير، الصغير: تشويه قطر والضغط لقلب الموقف التركي ضدها، والكبير: شحن الرأي العام ضد أردوغان وإزاحته بثورة شعبية أو بانتخابات".

للحملة هدفان صغير وكبير

الصغير: تشويه قطر والضغط لقلب الموقف التركي ضدها

الكبير: شحن الرأي العام ضد أردوغان وإزاحته بثورة شعبية أو بانتخابات — مجتهد (@mujtahidd) September 24, 2017

وأضاف: "ليس من الحكمة نشر الأسماء التي تم شراؤها؛ لأنها قد تكون تظاهرت بالانخداع بترتيب من المخابرات التركية لكشف المخطط فنكون أسأنا من حيث لا نقصد".

ليس من الحكمة نشر الأسماء التي تم شراؤها لأنها قد تكون تظاهرت بالانخداع بترتيب من المخابرات التركية لكشف المخطط فنكون أسأنا من حيث لا نقصد — مجتهد (@mujtahidd) September 24, 2017

وتركيا دولة مؤسسات قوية، لن يكون من السهل اختراقها.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في 5 يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقول قطر إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.