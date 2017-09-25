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مخطط سعودي إماراتي لاستهداف تركيا.. "مجتهد" يكشف تفاصيل الحملة المشتركة وأهدافها

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ABDULLAH BIN ZAYED AL JUBEIR
KHALED ELFIQI via Getty Images

كشف المغرد السعودي المعارض الشهير "مجتهد" تفاصيل عن مخطط مشترك بين السعودية والإمارات من أجل استهداف تركيا.

وفي تغريدات له على صفحته في تويتر، حذر "مجتهد" تركيا من وجود حملة سعودية إماراتية بميزانية ضخمة لاختراق الإعلام التركي، وشراء إعلاميين ومؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية".

وقال إن "النجاح محدود لكن الحملة ماضية".

وأوضح "مجتهد" أن للحملة "هدفين صغير وكبير، الصغير: تشويه قطر والضغط لقلب الموقف التركي ضدها، والكبير: شحن الرأي العام ضد أردوغان وإزاحته بثورة شعبية أو بانتخابات".

وأضاف: "ليس من الحكمة نشر الأسماء التي تم شراؤها؛ لأنها قد تكون تظاهرت بالانخداع بترتيب من المخابرات التركية لكشف المخطط فنكون أسأنا من حيث لا نقصد".

وتركيا دولة مؤسسات قوية، لن يكون من السهل اختراقها.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في 5 يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقول قطر إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.

 

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