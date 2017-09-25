رفضت محمد عبده وارتبطت بـ 3 بعده! هل تمثل مريم حسين بقدر ما تثير الجدل؟

"مريم حسين تلجأ للشرطة بسبب نشر صورة ابنتها"، "مريم حسين ترقص بالبيجاما"، "زوج مريم حسين يؤكد حملها قبل الزواج". هذه هي العناوين التي يظهر فيها اسم الممثلة المغربية - العراقية مريم حسين، بدل أن يقترن اسمها بعملٍ فنيٍ جديدٍ يحقق نسب مشاهدة عالية.

مريم حسين البالغة من العمر 26 عاماً، فتاة مغربية الأم عراقية الأب ولدت في الإمارات. بدأت أول حياتها في الإمارات إلى أن انتقلت مع العائلة للعيش في فرنسا لمدة 6 سنوات، بعد انفصال والديها انتقلت إلى دبي مع والدتها.

لم تكمل حسين دراستها الجامعية ودخلت الوسط الفني بعد مرحلة الثانوية مباشرة، وكان أول الأعمال التي شاركت فيها مسلسل "جيران" في العام 2009 ومسلسل "أوراق الحب" في العام 2010، ثم مسلسل "ليلة عيد".

خاضت مريم حسين تجربة الغناء بأغنية منفردة قدمتها تحت عنوان "من شفته" في العام 2011، وظهرت في نفس السنة عبر مسلسل "بنات سكر نبات". ثم مسلسل "الخادمة" في العام 2011، والذي ظهرت فيه الخادمة.

خضعت مريم حسين لتجربة تقديم البرامج عبر برنامج "كل يوم مريوم" حيث تم عرضه على قناة "اليوم" في العام 2012، ثم مسلسل "درب الوفا" في نفس السنة.

وكان آخر مسلسل شاركت فيه الممثلة هو "البيت الكبير"، وهو عمل عربي - تركي عرض سنة 2016.

لم تتمكن حسين من ترك بصمة واضحة في كل الأعمال التي تم ذكرها على مستوى الأداء والتمثيل، كما برزت وأثارت الجدل بإطلالاتها على الشبكات الاجتماعية في كل مرة بقصة جديدة.

الزواج والطلاق

زعمت مريم حسين أنها رفضت الاقتران بفنان العرب الفنان محمد عبده، الذي قالت إنه تقدم لها طالباً يدها، معلنة أنها "وافقت على خطبتها من ملياردير قطري، أهداها طائرة خاصة كمهر، وخاتماً من الألماس الحر بقيمة 450 ألف ريال سعودي، كشبكة العرس".

بعد إعلان خطوبتها على الملياردير القطري، قالت الممثلة إنها تجهز لحفل أسطوري وأنها ستستقر بين قطر والإمارات. وقالت إنها أقامت مراسم الخطوبة في إيطاليا، في قصر قديم بمدينة ميلان، بعد أن حضرت خطبة شيخة إماراتية.

وبعد إعلان زواجها من الممثل السعودي، فيصل الفيصل، وحملها منه بابنتها أميرة، حوّل الثنائي تفاصيل حياتهما إلى فضائح على الشبكات الاجتماعية. إذ اتهم الممثل أن زوجته كانت حاملاً قبل الزواج.









ووصلت خلافات الزوجين إلى طريق مسدود، إذ أعلن فيصل الفيصل انفصاله رسمياً عن مريم.

بعد مدة قصيرة، نشرت الممثلة عبر إحدى صفحاتها الخاصة صورة لها رفقة شاب وكتبت عليها "خطيبي"، الصورة أثارت الكثير من الجدل إذ قال متابعوها إن شهور العدة بعد طلاقها لم تنته بعد.

صور ابنتها

ثم ظهر اسم مريم حسين في سبتمبر/أيلول 2017، في الكثير من عناوين الأخبار بعد ضجة أثارتها بسبب انتشار فيديو ظهرت فيه طفلتها أميرة بوجه مكشوف.

وكانت مريم حسين، التي لا تتأخر عن نقل تفاصيل حياتها عبر سناب شات، هي من نشر صورة ابنتها قبل حذفها بعد مدة قصيرة.

#بنت_مريم_حسين



انا ماعرف ليه بعضهم ما يصدقونها ترى تصير بالغلط اصبعك اذا تعود ينزل صور ستوري وجيت تبي ترسل خاص تزل ايدك وتنزله عام وصارت لي — 💅💄المستغنيه (@renad_f88) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

الفنانة العراقية نشرت بعد ذلك، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تبكي بحرقة، معتبرة نفسها أنها أجرمت في حق طفلتها.

وأوضحت الممثلة أنها أرادت إرسال مقطع الفيديو إلى صديقتها، لكنها نشرته للعامة عن طريق الخطأ، وطلبت منهم عدم نشر الصور المأخوذة من الفيديو، وهي تبكي بحرقة.









الممثلة لم تقف عند هذا الحد، بل توجهت إلى مركز الشرطة وهددت كل من تناقل الصورة بالمقاضاة، علماً أنها من نشرها في البداية.

٥ بالمئة من الزبدة 🌹 pic.twitter.com/fPszFcA9ke — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧





رقص بالبيجاما

آخر إطلالات مريم حسين المثيرة جاءت قبل أيام بعد أن انتشر لها فيديو عبر الشبكات الاجتماعية، وهي ترقص مرتدية ملابس تشبه البيجاما مع صندل بالكعب العالي.

وقالت الممثلة، إن ارتداء البيجاما مع الكعب هو أحدث صيحات الموضة!









ليبقى السؤال: هل قدمت مريم حسين في حياتها الفني أداءً يتناسب مع كم الجدل الذي أثارته؟!