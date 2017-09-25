لا داعي للحصول على دورات تدريبية لالتقاط الصورة المثالية.. 10 تطبيقات تحوّلك إلى مصوّرٍ محترف

يمتلك معظم الناس هواتف ذكية ذات كاميرات متطورة، جعلت من جميع مستخدميها مصورين شبه محترفين. ولكن مستوى جمال الصور يختلف، بحثاً عن اللقطة المثالية في اللحظة المناسبة والضوء المناسب. هنا يأتي دور التكنولوجيا والتطبيقات المستحدثة، التي جعلت من مهنة التصوير هواية عالمية.

وللراغبين في التعلم، أتاحت جامعة هارفارد دروس التصوير الفوتوغرافي مجاناً على الإنترنت. وقامت الجامعة المرموقة بتحميل البرنامج على منصة التعليم المفتوح بالإنترنت، والتي تسمى أليسون (Alison).

ويتكون برنامج التصوير من 12 وحدة، إضافةً للوحدة الـ13 التي تُعد تقييماً نهائياً ينبغي للدارس تجاوزه لإتمام الدورة، بحسب موقع Petapixel.

نستعرض فيما يلي بعض التطبيقات التي يمكن أن تحوِّل الهواة إلى محترفين في عالم التصوير، كما عدّدتها صحيفة Elpais الإسبانية.

بدايةً، تنقسم هذه التطبيقات إلى مجموعتين: الأولى لإخراج الصور، والثانية لتحريرها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

5 تطبيقات لإخراج صور ذات جودة عالية:





1. هاليد: (نظام آي أو إس) - 3.49 يورو

تتميز هواتف الآيفون بأجهزة استشعار متميزة. وبمساعدة هذا التطبيق، سيتمكن الهواة من الحصول على صور عالية الجودة. يتمتع هذا التطبيق بوضع تلقائي وآخر يدوي، حيث يسمح الوضع اليدوي بالتحكم في سرعة الفيلم الفوتوغرافي، وفتحة العدسة، وتوازن اللون الأبيض، وغيرها من الإعدادات.

من جانب آخر، يمتاز هذا التطبيق بوظيفة "التركيز الذروة"؛ لتسليط الضوء على أجزاء الصورة الظاهرة.





2. كاميرا زوم إف إكس: (أندرويد) - 3.99 يورو









يسمح هذا التطبيق بالتقاط صور في شكلها الخام، والتحكم يدوياً في الإعدادات الفنية؛ مثل: سرعة الفيلم الفوتوغرافي، ومسافة التركيز، وسرعة الغالق، إلى جانب مجموعة متميزة من المرشحات؛ من أجل التقاط صور مركبة، وصور مجمعة (كولاج).





3. كاميرا إف في 5: (أندرويد) - 2.99 يورو









يلبي هذا التطبيق جميع متطلبات المصورين المحترفين، حيث يتسم بضوابط تحكُّم يدوية نموذجية تعادل خصائص كاميرا رقمية ذات عدسة أحادية عاكسة مهنية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا التطبيق مثالياً لالتقاط صور ليلية.





4. بلاك: (آي أو إس) - 0.99 يورو



يعد هذا التطبيق مثالياً لمحبي صور الأبيض والأسود؛ إذ تحاكي الخصائص التقليدية الأكثر شعبية بين مختصي الصور التناظري؛ مثل: "كوداك"، و"فوجي" أو "الفورد"، ولكن بجودة عالية.

ولإضفاء المزيد من الواقعية على هذا النوع من الصور العتيقة، يوفر هذا التطبيق وسائل تتيح العديد من التأثيرات على الصور أو مقاطع الفيديو التي تصور وقائع تاريخية.





5. كاميرا: (آي أو إس) - 4.99 يورو



يعتمد هذا التطبيق على صور في شكلها الخام، وبإمكانه توظيف أية إعدادات، مثل أي كاميرا عاكسة مفردة العدسة.

تطبيق إضافي

عموماً، يسمح هذا التطبيق بالتحكم في قيم العرض والنهج وتوازن اللون الأبيض وأنواع مختلفة من الفلاش، فضلاً عن سرعة الفيلم الفوتوغرافي، وغيرها من الإعدادات الأخرى.

يُعد تطبيق "إفري بكسل" بمثابة محرك بحث عن الصور عالية الجودة. ويتميز هذا التطبيق بنظام ذكاء اصطناعي يسمح لمستخدميه بالتحقق من جودة الصورة من الناحية الفنية.

5 تطبيقات لتحرير الصور





1. أدوبي فوتوشوب إكسبريس: (آي أو إس، وأندرويد، وأجهزة الحاسوب)



مما لا شك فيه أن "فوتوشوب" يعد أفضل نسخة لتحرير الصور، خاصة أنها متاحة لأنظمة أندرويد وأجهزة الحاسوب. وعلى الرغم من وجود تشابه بينه وبين العديد من التطبيقات الأخرى، فإن هذا التطبيق سهل الاستعمال ومتعدد الوسائل.

ويمكن تحرير وتسجيل صور من مختلف الأشكال، ومن مزاياه العمل بسهولة على ملفات ذات حجم كبير.





2. فيسكو: (آي أو إس وأندرويد)



يسمح هذا التطبيق بتخزين الصور على السحابة؛ كي نتمكن من تحريرها انطلاقاً من أجهزة أخرى، على غرار الأجهزة اللوحية.





3. سناب سيد: (آي أو إس)



يسمح هذا التطبيق بتحرير مناطق معينة من الصورة. ومن ميزاته، قدرته على تصحيح زوايا الصورة وتعديلها. كما يوفر وسائل القص التي تسمح بتغيير بعض التفاصيل.





4. فيس تون: (أندرويد وآي أو إس) - 3.99 يورو



على الرغم من أن هذا التطبيق بسيط للغاية، فإنه يسمح بتعديل بعض جوانب الصور، كما لو أجرينا عملية جراحية افتراضية. ويعمد التطبيق إلى اللعب على جملة من العوامل؛ مثل: الإضاءة، والتباين، والتركيز، ومرشحات التجميل، وتزيين الأظافر، وغيرها من الجوانب الأخرى.





5. إن لايت: (آي أو إس) - 3.99 يورو



يتضمن هذا التطبيق ميزات متقدمة تسمح بإنشاء وتسجيل إعدادات بشكل مسبق. كما تحاكي نتائجه الصور التي نحصل عليها بواسطة الكاميرات القديمة.