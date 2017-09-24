روسيا تعلن عن مقتل أحد جنرالاتها في سوريا

قتل جنرال روسي في قصف لتنظيم الدولة الإسلامية قرب دير الزور، في شرقي سوريا، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2017، عن وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة "قتل الجنرال فاليري اسابوف بانفجار قذيفة خلال قصف مفاجئ بالهاون، قام به مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية"، موضحة أن مهمة الضابط القتيل كانت تقديم المشورة العسكرية إلى القوات السورية الحكومية.

وأضافت أن الضابط "كان في مركز قيادة للقوات السورية ويساعد الضباط السوريين في إدارة العمليات الهادفة إلى تحرير مدينة دير الزور".

ومحافظة دير الزور هي الأخيرة التي يسيطر عليها جهاديو التنظيم المتطرف في سوريا، وتشهد هجومين منفصلين: الأول لقوات النظام السوري بدعم جوي وبري روسي، والثاني لقوات سوريا الديمقراطية بإسناد عسكري من التحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده واشنطن.

ويعود التدخل العسكري الروسي في سوريا إلى سبتمبر/أيلول 2015، لمساعدة قوات النظام في مواجهة الفصائل المعارضة والجهاديين. وتمكنت هذه القوات مذاك من إحراز انتصارات ميدانية عدة، بفضل الإسناد الجوي الروسي ووجود المستشارين العسكريين الروس على الأرض.