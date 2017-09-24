خان يطالب بريطانيا بعدم استقبال ترامب ويهاجم أفكاره المتغطرسة حول المسلمين.. فهل استجابت رئيسة الوزراء لطلبه؟

قال رئيس بلدية لندن صادق خان، الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2017، إن بريطانيا ستكون مخطئة باستضافة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة دولة، واصفاً بعضاً من آراء ترامب بشأن الإسلام بأنها "متغطرسة".



وهناك تاريخ من الخلاف بين خان وترامب. ففي أثناء حملة انتخابات الرئاسة الأميركية كان خان بين كثيرين هاجموا الحظر الذي اقترحه ترامب على دخول المسلمين الولايات المتحدة، وهي فكرة قال إنها تخدم مصالح المتطرفين.



وانتقد ترامب خان واتهمه بطرح "مبرر سخيف"، بسبب تصريحه الذي حثَّ فيه سكان لندن على عدم شعورهم بالقلق من وجود قوات إضافية من الشرطة في الشوارع، رداً على هجوم وقع في يونيو/حزيران الماضي.



وقال خان خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال المعارض الذي ينتمي له، إنه يعتقد أن استضافة ترامب في زيارة دولة "خطأ". وتابع بقوله: "أعتقد أحياناً أن الناس جهلاء"، مضيفاً أن مهمته تثقيفهم.

لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن هذه الزيارة ما زالت مقررة.

