للملابس دور في جعلها أقوى امرأة في العالم.. صور توضح كيف اختارت ميركل أزياءها حتى أصبحت أيقونة غير متوقعة للموضة

في الوقت الذي تخوض فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معركتها في الانتخابات التشريعية الألمانية، سلَّطت صحيفة التليغراف البريطانية الضوءَ على أزياء المرأة الأقوى في العالم بحكم منصبها، متسائلة: هل تعد ميركل أيقونة موضة غير متوقعة؟

ميركل المشهورة بمظهرها الصارم، لكنها خلقت صيحة تتكون من سترات متألقة ذات شكل مربع بسيط للخياطة، ساعدتها في تعزيز سمعتها بكونها شخصاً جديراً بالثقة، يمكن الاعتماد عليه، وفقاً للصحيفة البريطانية.

وهذه أبرز إطلالات ميركل التي نشرتها صحيفة التليغراف:

اختارت أنجيلا ميركل سترة قرمزية حريرية لإلقاء خطاب الاحتفال بالعام الجديد، في ديسمبر/كانون الأول عام 2014.

ارتدت أنجيلا ميركل سترة ذات لونٍ وردي مائل للحمرة، في سبتمبر/أيلول عام 2016.

في يوليو/تموز من العام الجاري، ارتدت أنجيلا ميركل حلة نحاسية اللون من قماش التفتا، تتكون من تنورة وسترة، لحضور الأوبرا في مدينة بايرويت.

في عام 1998، كانت ترتدي سترة ذات طية صدر مرتفعة من قماش الطرطان الصوفي المُقلَّم.

المستشارة أنجيلا ميركل ترتدي سترة أنيقة ذات لونٍ واحد، بحضور عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل، أثناء الحفل الخيري لتوزيع جوائز "بيلد" في يونيو/حزيران 2008.

مجموعة صور ملوّنة تُظهِر بعض السترات الملوّنة التي ارتدتها أنجيلا ميركل في اجتماعات مجلس الوزراء، منذ أن جرى انتخابها في عام 2005.

متمسكةً بطلَّتها المعتادة التي تروق للجميع، أطلَّت علينا ميركل أثناء إلقائها لخطاب العام الجديد في 2016 مرتديةً سترة ذات لونٍ مشرق ولمعانٍ معدني.

أنجيلا وهي ترتدي اللون الأخضر مع قلادة مُطرّزة سوداء في سبتمبر/أيلول عام 2016.

صورة أرشيفية بالأبيض والأسود لأنجيلا ميركل في شبابها مرتديةً بدلة فضفاضة رمادية اللون وسترة سوداء.

أنجيلا ميركل في حملتها الانتخابية باللون الأصفر الخردلي الساطع، في سبتمبر/أيلول عام 2017.

أنجيلا ميركل وهي شابة مرتديةً سترة محبوكة من الصوف، وتنورة من الجينز في أثناء زيارتها لكوخ أحد الصيّادين بمدينة لوب.

المستشارة أنجيلا ميركل في مدينة سيدني الأسترالية عام 2014، ببنطالٍ صيفي أبيض وجاكيت مُلوَّن.

أنجيلا ميركل، بسترةٍ بيضاء مع قلادة من العنبر، بجوار إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حفل عشاء قمة النساء بمجموعة العشرين، في أبريل/نيسان 2017.

حذاء أنجيلا ميركل وبنطالها اللذان تشتهر بهما بمحاذاة صفٍّ من الكعوب العالية في أبريل/نيسان 2017.

أنجيلا ميركل تبدو أقل رسمية بارتدائها قميصاً وبنطالاً وحذاء رياضياً، في مقابلةٍ لها مع رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، في أغسطس/آب عام 2014.

أنجيلا ميركل ترتدي جاكيت مُقلَّماً، وبنطال جينز أزرق فاتحاً (وهو ما يتماشى مع ملابس زوجها يواخيم زاور) في إجازةٍ لها في جزيرة إسكيا الإيطالية في عام 2006.

في يونيو/حزيران عام 2016، ظهرت بملابس صيفية تتألف من بنطال أبيض وسترة لبنية فاتحة.

في مارس/آذار عام 1996، ظهرت بفستانٍ مزركش وجاكيت أبيض.

صورة لأنجيلا ميركل عام 2009 مع عائلة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وعائلة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، والسكرتير العام لحلف الناتو جاب دي هوب وزوجته. وجميعهم يرتدون اللون الأسود.

صورة قديمة لأنجيلا ميركل وزوجها يواخيم زاور أثناء وجودهما بمدرسة صيفية بالجامعة لطلبة الكيمياء عام 1989. وتظهر في تلك الصورة أنجيلا ببنطالها الذي كانت ترتديه معظم الوقت.

وصول أنجيلا ميركل لافتتاح عرض مهرجان أوبرا فاغنر في مدينة بايرويت الألمانية عام 2005 وهي ترتدي تنورة حريرية قرنفلية اللون شفّافة، وجاكيت من قماش التفتا تأخذ رقبته شكل القلنسوة، مع حذاء وشنطة لهما نفس اللون.

أنجيلا مرتديةً اللون الأرجواني في اجتماعٍ انتخابي، في سبتمبر/أيلول عام 2017.

في تنورةً وبدلة أرجوانية اللون من قماش التفتا في الأوبرا عام 2007.

على مدار عدد من جلسات مجلس النواب الألماني، جاءت ألوان شنط اليد التي تحملها أنجيلا بنفس ألوان العلم الألماني.

