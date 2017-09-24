يتنفس بصعوبة وغير قادر على المشي.. هكذا بدا صائب عريقات في أول ظهور له منذ أشهر بعد المرض

ينتظر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات زراعة رئة في الولايات المتحدة، بعد سنوات من محاربة التليف الرئوي.

وقال عريقات الذي شغل لسنوات منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين في شريط فيديو الأحد "أكملت جميع الفحوصات الطبية، وأنا الآن على لائحة الانتظار بمستوى الأولوية لإجراء عملية زراعة الرئة في أي يوم، اعتماداً على وجود متبرع متطابق".

ويتلقَّى عريقات العلاج حالياً في فرجينيا قرب العاصمة الأميركية.

وقال عريقات في شريط الفيديو، وبدا هزيلاً وهو يجلس على كرسي متحرك، ومع جهاز أكسجين موصول إلى أنفه "أتحدث اليوم إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، بعد أن قرأت بعض الشائعات التي لا أساس لها من الصحة".

وعريقات يتحدث الإنكليزية بطلاقة، ويتمتع بحس الفكاهة. شارك في وفود التفاوض مع إسرائيل منذ 1991 باستثناء الفريق الذي خاض مفاوضات اتفاق أوسلو عام 1993.

وعريقات المولود في القدس شخصية مهمة في الساحة الفلسطينية، ويلتقي مبعوثين أجانب.

ويعيش عريقات حالياً في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وكان مقرباً من ياسر عرفات الزعيم التاريخي للفلسطينيين.

