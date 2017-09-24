على غرار مدير مكتب السيسي.. ابنة رئيس أذربيجان تحرج أباها أثناء خطابه حول جرائم حرب.. شاهد

أثارت ابنة الرئيس الأذربيجاني موجة غضب، بعد أن صُورت تأخذ سيلفي أثناء إلقاء أبيها لخطاب في مقر الأمم المتحدة، حول جرائم الحرب المزعومة.

تعرَّضت ابنة رئيس أذربيجان لنقد حاد على الإنترنت، بعدما التقطت صور سيلفي غير لائقة أثناء تحدث والدها في الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية.

وألقى إلهام علييف خطاباً هاماً أمام قادة العالم في نيويورك، حيث ناقش رسمياً حرب ناغورني كاراباخ الدامية، التي وقعت سنة 1992، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

ولكن ابنته البالغة من العمر 33 سنة، ليلى علييف -التي كانت من ضمن الحضور- بدت مهتمة أكثر بالتقاط صور سيلفي، عندما وجهت هاتفها الذكي تجاه وجهها.









وبينما تحدث والدها عن صراعات وحشية مع الجارة أرمينيا، تم تصوير ليلى على الهواء مباشرة وهي تلتقط صور سيلفي لها بوضعية متفاجئة ومصدومة.

بدت ليلى في البداية وهي تستمع باهتمام لخطاب والدها أثناء جلوسها بجانب أمها مهريبان، البالغة من العمر 53 سنةً في القاعة. لكن في أقل من دقيقتين منذ بداية خطاب والدها، بدأت توجه هاتفها الذكي تجاه وجهها.

وفضلاً عن جمهورها التلفزيوني العالمي، شوهدت ليلى من قبل عشرات الآلاف من المشاهدين على شبكات التواصل الاجتماعي.

مذبحة خودجالي









وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية "إي بي أي" أن الرئيس ألقى خطاباً جدياً ومثيراً للجدل حول الحرب التي وقعت سنة 1992 مع أرمينيا، وقال: "نتيجة للعدوان الأرميني، أصبح أكثر من مليون أذربيجاني لاجئين ومشردين داخلياً".

كما تحدث عن لحظة دموية خاصة في الحرب معروفة باسم "مذبحة خودجالي"، التي يعتبرها الكثيرون في أذربيجان إبادة جماعية، على الرغم من أن أرمينيا قد اعترضت بشدة على هذا الادعاء.

وقال الرئيس: "ارتكبت أرمينيا إبادة جماعية في خودجالي، ارتكبت أرمينيا جريمة حرب، مما أسفر عن مقتل 613 من المقيمين السلميين، بما في ذلك 106 نساء و63 طفلاً".

هي الناس مستغربة ليه ان عباس كامل بياخد سيلفي اثناء كلمة السيسي

عباس ده اكتر واحد عارف انهم جايين للظهور فقط

فالراجل قال يظبط نفسه pic.twitter.com/BmR5x5W0vN — محمد السوهاجى (@3m4710) September 6, 2017

يذكر أنه في 7 سبتمبر/أيلول، تداول نشطاء في العالم العربي صورة مدير مكتب الرئيس المصري، عباس كامل، وهو يلتقط صور سيلفي له أثناء إلقاء السيسي كلمته أمام مجموعة بريكس.

وظهر عباس أمام العالم، وهو يلتقط السيلفي الأول لنفسه معطياً ظهره للحضور، في حين أظهرت الصورة الثانية وهو يأخذ لنفسه سيلفي من الأمام، بينما كان يتحدث السيسي على الهواء مباشرة.