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غضب من احتفالات اليوم الوطني في المملكة.. وسعوديون: تفوَّقنا على الدول الأوروبية بما حصل في شوارعنا!

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سوشال ميديا

انتقد سعوديون احتفالات اليوم الوطني بالمملكة، شباب وفتيات يرقصون في شوارع الرياض، الأمر الذي لم يعتادوه في احتفالات السنوات السابقة، وأرجع بعضهم السبب لسماح هيئة الترفيه للمرأة بالمشاركة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث.

وعبّر مواطنون عن ذلك الغضب بتدشينهم وسم #الوطنيه_ليست_بالمعاصي، الذي تصدّر المركز الأول في الترند السعودي، وتداولوا فيه مقاطع فيديو من احتفالات السبت 23 سبتمبر/ أيلول.

ومن هؤلاء المنتقدين سعودي صوّر عبر سناب شات مقطع فيديو، تداوله الآلاف على تويتر، منتقداً فكرة الاختلاط والأغاني والرقص وسط الشوارع، حيث قال "لا أصدق أن ما أراه يحصل في المملكة".

وأضاف الشاب في المقطع الذي لم يتجاوز الدقيقتين "لم أصدف قبل ذلك دولة تحتفل بيومها الوطني بهذه الطريقة، رقص ودي جي ووين؟ في شارع التحلية!".

وختم الشاب مقطع الفيديو بطلب من ولاة الأمر بأن ينظروا في هذا الموضوع، معتبراً إياه تسيّباً.

الأمر الذي أيّده فيه الكثيرون، حيث قال البعض إن هذه هي ليست الطريقة الصحيحة للتعبير عن حب الوطن، وإنه كان من الجدير بالمنظمين فصل الفعاليات بين العائلات والأفراد.

وتداول آخرون صورة عن تصريح سابق من هيئة الترفيه، بأن جميع فعالياتها ستكون "وفق الشريعة والضوابط الإسلامية"، متسائلين أين كانت الضوابط مساء الأمس.

وفي الوقت الذي انتقد فيه سعوديون ما حصل ليلة السبت، آخرون أشادوا بأعمال وجهود هيئة الترفيه، واعتبروا أن هذا طريق السعودية للانفتاح والتطور.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للرياضة قد أعلنتا عن تنسيق مشترك بينهما للسماح للعائلات بدخول استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يومي السبت والأحد 23 و24 سبتمبر/أيلول 2017، لحضور فعالية "ملحمة وطن" التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، ضمن احتفالات اليوم الوطني.

 

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