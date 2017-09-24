حتى إشعار آخر.. إيران تغلق مجالها الجوي مع إقليم كردستان وتمنع رحلات الطيران إليه قبل الاستفتاء

أعلنت إيران، اليوم الأحد، منعها جميع الرحلات من وإلى كردستان العراق حتى إشعار آخر، بناءً على طلب الحكومة العراقية، وذلك عشية الاستفتاء حول تقرير مصير الإقليم الذي تعارضه طهران.

وصرّح المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي: "بناء على طلب الحكومة العراقية المركزية، توقفت جميع الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطارات أربيل والسليمانية وكذلك جميع الرحلات الجوية المنطلقة من كردستان العراق والتي تعبر اجواء ايران"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأوضح خسروي أن القرار اتخذ بعد أن أبقى المسؤولون الأكراد على مشروع إجراء الاستفتاء رغم "كل الجهود" التي بذلتها ايران للتوصل الى حل آخر.

وتقوم شركتا الطيران الإيرانيتان "ماهان اير" و"كاسبيان اير" برحلات عدة بشكل منتظم إلى كردستان العراق من مدن ايرانية.

من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي بدء مناورات عسكرية في منطقة أوشنافيه في شمال غرب البلاد، قرب الحدود مع كردستان العراق.

وأعلنت ايران، حيث يعيش نحو ستة ملايين كردي من أصل 80 مليون نسمة، رفضها اجراء الاستفتاء في الإقليم معتبرة أنه سيؤدي إلى نزاعات جديدة في المنطقة.

وتعارض تركيا المجاورة بالإضافة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية إجراء هذا الاستفتاء.

وفي 17 أيلول/سبتمبر، هددت إيران بإغلاق حدودها مع كردستان العراق ووضع حد لكل الاتفاقات الأمنية في حال إعلان استقلال الإقليم عن السلطة المركزية في بغداد.

وتضاعف إيران تواصلها، خصوصاً على المستوى العسكري، مع تركيا لتنسيق خطواتهما ضد استفتاء كردستان العراق.

ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 4 تشرين الأول/أكتوبر طهران للتباحث خصوصا في وضع إقليم كردستان العراق.

ولا يعني فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء إعلاناً لاستقلال الإقليم لكنه يشكل وسيلة ضغط لانتزاع تنازلات من السلطة المركزية في بغداد حول ملفات عدة وبدء "محادثات جدية مع بغداد"، بحسب السلطات الكردية.