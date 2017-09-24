جويل ماردينيان كما لم ترها من قبل.. شاهد وجه خبير التجميل دون مكياج

نشرت الإعلامية جويل ماردينيان صورة لها عقب الولادة، عبر حسابها على إنستغرام.

وكانت خبيرة التجميل اللبنانية احتفلت بعيد ميلاد ابنتها إلا صوفيا، بنشر صورتها على إنستغرام، مع ابنتها وابنها الأكبر منذ سبع سنوات.

وتظهر جويل في الصورة مختلفة تماماً عما عُرفت دائماً به من إطلالات جريئة، حيث ظهرت دون مكياج.

وتقدم المذيعة اللبنانية برنامج "جويل"، المهتم بكل ما يخص التجميل والأناقة على قناة MBC، وهي من مواليد 27 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1977، كما كانت سفيرة لماركة Max Factor لمستحضرات التجميل بالشرق الأوسط.