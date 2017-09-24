لا تشترِ قبل أن تطَّلع على هذه القائمة.. إليك أفضل 10 كاميرات للهواتف الذكية

قال موقع DxOMark إن هاتف آيفون 8 بلس من آبل، يملك أفضل كاميرا بين كافة الهواتف الذكية المتاحة في السوق حالياً، وقد حقق أفضل مجموع نقاط على مؤشر DxOMark Mobile.

وأوضح الموقع، الذي يختبر جودة الصور في الكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة، في منشور أن هاتف آيفون 8 بلس، الذي بدأت شركة آبل طرحه في عدد من الأسواق حول العالم أول أمس الجمعة، سجل نقاطاً قدرها 94، وهو أعلى رقم يحصل عليه هاتف ذكي حالياً.

وذكر DxOMark أنه لم يختبر حتى الآن أي هاتف يملك كاميرا جهاز محمول أفضل أداءً من آيفون 8 بلس من آبل. وأضاف: "يحقق مجموع نقاطه الإجمالي على مؤشر DxOMark Mobile والبالغ 94 رقماً قياسياً جديداً، متفوقاً بذلك على مجموع 90 لكل من هاتفي جوجل بكسل وإتش تي سي يو11، فضلاً عن شقيقه الأصغر آيفون 8 الذي حقق 92 نقطة".

وبحسب الموقع، حققت صور كاميرا الهاتف مجموع 96، وهو أيضاً رقم قياسي جديد، يتفوق على هاتف بكسل الذي سجل 90 نقطة. وبالنسبة للفيديو بلغ مجموع النقاط 89 وهو من بين الأعلى أيضاً، إذ يتعادل مع هاتف يو11 ولكنه أقل من مجموع هاتف بكسل البالغ 91 نقطة.









وأشار DxOMark إلى أنه مضى عام على إطلاق هاتف بكسل من جوجل، لذلك فمن المنطقي أن يتفوق هاتف آبل الرائد الجديد. ومع ذلك يُعتقد أن الجيل الثاني من هواتف بكسل، الذي يُنتظر الإعلان عنه مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قد يتفوق على هواتف آبل.

وللمقارنة، سجلت هواتف شركة آبل الذكية؛ آيفون 7 بلس وآيفون 7، نقاطاً قدرها 88 و85؛ على التوالي. في حين سجل هاتف جوجل بكسل 90 نقطة، ويشاركه في هذا الرقم هاتف إتش تي سي يو11، وفي المركز الثاني على المؤشر حل هاتف آيفون 8 مع 92 نقطة.

يُشار إلى أن هاتف آيفون 8 بلس يقدم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسلاً لكل منهما، إذ تأتي الأولى للتصوير بالزاوية العريضة مع فتحة عدسة f/1.8، فيما تأتي الأخرى مع فتحة عدسة f/2.8.

وتدعم كاميرا الهاتف التقريب البصري مع تقريب رقمي يصل حتى 10x، كما تدعم تصوير البورتريه Portrait، وتضم مثبت صورة بصرياً مع فلاش LED رباعي.