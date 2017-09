أكثر من 4 ساعات يومياً يقضيها بين المكاتب الحكومية ومخاطبة السياسيين.. ألماني يكافح من أجل لم أسرة سورية يعتبر بلاده محظوظه فيهم

لا تقتصر معاناة اللاجئين في ألمانيا مع قضية لم شمل عائلاتهم، عليهم فحسب، بل بات حتى المواطنون الذين يساعدونهم أو يأوونهم في منازلهم يستشعرون قسوة هذه القوانين التي تضع المرء أمام خيارات أحلاها مر، قد تفرقه عن أسرته لوقت طويل.

ونشر موقع دير شبيغل قصة رجل ألماني يدعى هاينز غ. (70 عاماً) وزوجته من سكان بلدة آرينسبرغ بولاية شلزفيغ-هولشتاين شمال البلاد، وكفاحهما لجلب 3 أشقاء لاجىء سوري قاصر (17 عاماً) يعيش لديهم منذ قرابة عامين، كانا قد تعرفا عليه في ناد لمساعدة اللاجئين.

ورفض الشاب السوري ومستضيفه الرجل الألماني، الذي قال إنهم يحبونه ويقدرونه، الكشف عن هويتهما الحقيقية، خوفاً على عائلته التي ما زالت مقيمة في دمشق، من النظام السوري.

وكان الشاب السوري كرم (اسم مستعار) قد فر وحيداً من الحرب والالتحاق بالخدمة العسكرية، وقال له والده إن الحرب ستنتهي خلال 6 أشهر ثم ستعود. لكن ما جرى معه خالف التوقعات، فالحرب ما زالت مستمرة، وكرم يذهب للمدرسة في ألمانيا ويتكلم لغة ألمانية خالية من الأخطاء تقريباً.

لذا أراد كرم جلب والديه وأشقائه، الذين قيل إنهم اضطروا لنقل مكان سكنهم بدمشق أكثر من ١٥ مرة منذ بدء الحرب، ودمرت القنابل شركة الحافلات التي كانت ملك الأب، ويعيشون حالياً لدى خالة لهم، حيث يقيم 12 شخصاً في مكان تبلغ مساحته 70 متراً مربعاً.

وترى العائلة الألمانية الحاضنة أيضاً أن قدوم أسرة كرم سيكون أمراً جيداً، لأنها لا تستطيع الحل محلهم. ويقول هاينز المنتمي منذ عقود للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه أنجيلا ميركل حالياً، إن العائلة بالنسبة لحزبه "حجر أساس المجتمع".

إلا أنه وفقاً لقوانين الإقامة، يستطيع الفتى جلب والديه فقط، دون أشقائه مايا (5 أعوام) وزينة (16 عاماً) وقيس (14 عاماً)، الذين يعتبرون ضمن خانة "أفراد عائلة آخرين"، الذين يحصلون على الإقامة فقط لتفادي حدوث وضع عسير غير اعتيادي، كأن يكونوا مرضى أو بحاجة للرعاية.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنه ليس هناك إحصائيات عن عدد الأطفال الذين لديهم نفس وضع عائلة كرم.

(1) This here is the kinds of article on the German "refugee crisis" that should be translated to English: https://t.co/dJMYQ0jhfo

— Tobias Schneider (@tobiaschneider) September 22, 2017