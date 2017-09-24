"الداهية رجائي" يجبر إيزال والسلطانة هويام على ارتداء ملابس مستوردة من الهند وإنكلترا.. شاهد تفاصيل القصة

يستعد الفنان التركي كينان إيميرزالي أوغلو الشهير بـ"إيزال"، لتصوير فيلمه الجديد "الداهية رجائي"، برفقة الفنانة مريم أوزارلي أو السلطانة هويام كما تُعرف عربياً.

وللبدء في تصوير مشاهد الفيلم قامت الشركة المنتجة له باستيراد قماش خاص لتصميم ملابس الممثلين، حيث أكد موقع جيحي الفني أن ملابس النجم إيميرزالي أوغلو ستصمم من قماش تم إحضاره من إنكلترا، في حين سترتدي الفنانة أوزارلي ملابس تم توريد قماشها من مصانع في الهند.

وسيتولى المصمم التركي ملتم أوزبك، تصميم ملابس النجمين طوال فترة تصوير الفيلم، الذي تنتجه قناة D التركية بالتعاون مع شركة ليمون فيلم والمنتظر أن يُعرض في السينما في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2017، فيما لم تشر الشركة المنتجة إلى الهدف من استيراد الأقمشة بينما قال الموقع إنها اختيرت لتناسب أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة يترأسها الفنان كينان إيمرزالي أوغلو الذي يجسد شخصية رجائي، حيث تقوم العصابة بالتخطيط لعمليات سرقة واحتيال يرافقها الكثير من الأحداث المثيرة.

ويعتبر الفيلم المشروع الجديد للفنانة مريم أوزارلي التي أعلنت في وقت سابق أنها لن تشارك في أعمال درامية لهذا العام وستكتفي بتصوير فيلمها الجديد، لتتمكن من قضاء عطلتها برفقة عائلتها في ألمانيا.

ويحظى النجمان بشعبية واسعة في العالم العربي بعد نجاح أعمالهما السابقة التي تمت دبلجتها وبثها عبر قنوات عربية كثيرة ولاقت إقبالاً واسعاً.

