السلطان سليمان سيمثِّل بالإنكليزية للمرة الأولى أمام نجمٍ هوليوودي.. تفاصيل الشخصية التركية التي سيجسِّدها‎

يستعد الفنان التركي الشهير خالد أيرجنتش أو المعروف عربياً بـ"السلطان سليمان"، لتجسيد شخصية دبلوماسي تركي قام بإنقاذ وتهريب عائلات يهودية لتركيا إبان الحرب العالمية الثانية.

وبحسب صحيفة خبر ترك المحلية، سيلعب أيرجنتش دور الدبلوماسي التركي صلاح الدين أولكومان في الفيلم الذي سيحمل اسم "تأشيرة للحياة"، في إشارة لدور الأخير في عملية إنقاذ حوالي 200 يهودي بعد أن سهل عملية تهريبهم من مخيمات أوفشفيتز في جزيرة رودس اليونانية إلى الأراضي التركية قبل أن يتم ترحيلهم لمخيمات الموت النازية.

وأكد منتج الفيلم مصطفى أوصلو في حديثه للصحيفة، أنهم سيقومون بتصوير أحداث الفيلم باللغة الإنكليزية بشكل كامل، مؤكداً أنهم اتفقوا مع النجم التركي أيرجنتش لتجسيد شخصية الدبلوماسي التركي، بينما يجرون مشاورات مع النجم الهوليوودي غاري أولدمان لتجسيد شخصية قائد ألماني شارك بالحرب العالمية الثانية.

وعبر أوصلو عن ثقته بفوز الفيلم بإحدى جوائز الأوسكار في حال تم تصويره وفقاً للخطة التي أعدوها، مشيراً أن الفيلم يلخص قصة بطولية ساهمت في إنقاذ مئات اليهود من الموت. ومن المفترض أن يبدأ تصوير الفيلم في شهر مارس/آذار 2018، على أن يتم عرضه في وقت لاحق من العام نفسه.

وخاطب الدبلوماسي التركي صلاح الدين أولكومان الذي توفي في إسطنبول عن عمر يناهز 89 عاماً، القائد الألماني فون كليمان خلال الحرب العالمية الثانية، طالباً منه السماح للعائلات اليهودية التركية المقيمة في جزيرة رودس اليونانية بمغادرتها نحو تركيا، لكن الأخير رفض الطلب ما دفع أولكومان بالتهديد بحدوث أزمة عالمية وهو ما ساهم في إخراج وتهريب العائلات اليهودية قبل نقلهم.

ويحظى الفنان خالد أرجينتش بجماهيرية واسعة داخل تركيا وخارجها، بعد الأدوار الناجحة التي قدمها خلال الأعوام الماضية وتحديداً دوره في المسلسل الشهير حريم السلطان الذي تناول حياة السلطان سليمان القانوني.