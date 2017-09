قرر الانتقام على طريقته.. طليق ميغان ماركل يحاول إحراج الأمير هاري وزوجته السابقة بمسلسل كوميدي

قرر طليق خطيبة الأمير هاري الحالية، إنتاج مسلسل كوميدي جديد، يحاكي حياة طليقته وخطيبها المنحدر من أصول ملكية.

وينتج تريفور إنجيلسون حالياً حلقة تجريبية لمسلسله الجديد، والذي يحاكي فيه حياة الممثلة البريطانية وطليقته ميغان ميركل، التي تتزوج أحد أفراد العائلة الملكية، والذي يقصد به الأمير هاري، بحسب موقع DeadLine.

وكتب المخرج التنفيذي للمسلسل الجديد، داني زوكر، على تويتر قائلاً، "حلقة المسلسل أحدثت بعض الضجيج مبكراً..".

My new pilot is getting some early buzz! Well played @nypost. Well played. #SplitCom pic.twitter.com/0cwmCJi5xt

