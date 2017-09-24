غضبَ لأن صاروخها الجديد قادرٌ على ضرب إسرائيل.. ترامب: الاتفاق (النووي) مع إيران غير موجود فعلياً

يبدو أن أشد ما أغضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران، هي أن صاروخها الجديد والذي يصل مداه إلى 2000 كلم "قادر على بلوغ إسرائيل".

حيث اعتبر ترامب أن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى مع طهران في 2015 "فعلياً غير موجود"، وذلك في أول تعليق له على إعلان إيران أنها اختبرت بنجاح صاروخ "خرمشهر" الجديد الذي يبلغ مداه ألفي كلم ويمكن تزويده برؤوس متعددة، في تحد لتحذيرات الولايات المتحدة من أن تطوير الأسلحة البالستية قد يدفعها للانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر السبت 23 سبتمبر/يوليو 2017 "إيران اختبرت لتوها صاروخاً بالستياً قادراً على بلوغ إسرائيل. إنهم يعملون أيضاً مع كوريا الشمالية. فعلياً ليس هناك اتفاق".



وكان ترامب قد قال في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن إيران تعزز قدراتها الصاروخية واتهمها بتصدير العنف إلى اليمن وسوريا وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط.

وانتقد ترامب أيضاً اتفاق عام 2015 الذي توصّلت إليه الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى مع إيران ووافقت طهران بمقتضاه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، وينتظر أن يُتخذ بشأنه قرار نهائياً أكتوبر/تشرين الأول المقبل 2017.

وأظهرت صور عرضها التلفزيون الإيراني إطلاق الصاروخ وتسجيلاً مصوراً التقط من الصاروخ نفسه.

ولا يحظر الاتفاق النووي نشاطات إيران البالستية إلا أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي صادق على الاتفاق يطلب من إيران عدم القيام بنشاطات من أجل تطوير صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية.

ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن صواريخ بلادهم غير مصممة لحمل رؤوس نووية وأن طهران ليس لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية.

من المفترض أن يضمن اتفاق العام 2015 الطابع المدني والسلمي للبرنامج النووي الإيراني لقاء رفع تدريجي للعقوبات عن هذا البلد.

لكن ومنذ وصول ترامب إلى السلطة، تندد واشنطن باستمرار بالاتفاق الذي تعهد ترامب العام الماضي بـ"تمزيقه".

ومن المقرر أن يبلغ ترامب الكونغرس في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل إذا كان يعتبر أن طهران تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي. وفي حال اعتبر أنها لا تلتزم، فسيفتح ذلك المجال أمام عقوبات أميركية جديدة بحق طهران وقد ينتهي الأمر إلى انهيار الاتفاق. وقال ترامب الأربعاء أنه اتخذ قراره ولكنه ليس جاهزاً بعد للكشف عنه.

