ابنة شريف منير تتهم ياسمين صبري بالكذب لهذا السبب.. فيديو

أشارت أسماء منير ابنة الممثل المصري شريف منير إلى أن فريق العمل المصاحب لها قام بوضع المكياج الخاص بالممثلة الشابة ياسمين صبري بالكذب، بعدما أنكرت الأخيرة دور فريق العمل في ظهورها بهذه الإطلالة المميزة التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي الأول.











وأكدت ياسمين صبري عبر لقاء لها خلال المهرجان أنها من قامت بوضع المكياج بنفسها دون مساعدة أحد، لأنها وحدها التي تعرف تفاصيل وجهها وكيف تبرز ملامحه، مضيفة أنها لا تضع كثيراً من مساحيق التجميل على وجهها، كما أنها تقوم بوضع المكياج الخاص بها في أدوارها المختلفة، بحسب قولها.











إلا أن أسماء شريف منير أكدت أن ما قالته ياسمين ليس حقيقياً، وأضافت أن سها خوري خبيرة التجميل، هي من قامت بوضع مكياج صبري في مهرجان الجونة، إلى جانب عدد من النجمات اللاتي حضرن افتتاح المهرجان.

وعبرت منير عن دهشتها من موقع صبري بحسب مجلة لها.











البعض اعتبر ما قالته ياسمين صبري كذباً وإنكاراً لجهود فريق عمل المهرجان.





































































