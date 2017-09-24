ارتطمت بالأرض وزحف جسدها على قضبان الترام.. شاهد مصير سيدة شغلها الهاتف عن أضواء التحذير

انتشرت على مواقع الإنترنت لقطات مروعة لسيدة شغلها هاتفها المحمول عن الانتباه لأضواء التحذير في الشارع، فدهسها ترام وهي تقترب من معبر المشاة، ما أدى لفقدانها قدمها.

ويُظهر الفيديو الصادم سيدة في الـ40 من عمرها تقترب من معبر المشاة على قضيب الترام وهي تتحدث في الهاتف في مدينة خاركيف بأوكرانيا.

ولم تتحقق السيدة مما إذا كان هناك ترامٌ قادم، فدهسها عند عبوره.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديل ميل البريطانية، ضربتها عربة الترام بقوة، لدرجة أنَّها ارتطمت بالأرض وزحف جسدها على القضبان.

وأوقف السائق الترام على بعد عدة أقدام من معبر المشاة، بينما كان الناس في المكان يشاهدون ما حدث وسط حالة رعب.

وتزعم التقارير المحلية أنَّ السيدة تجاهلت أضواء التحذير، وأنَّها كانت تراسل أحدهم على الهاتف في أثناء عبورها.

وأضافت التقارير أنَّها فقدت ساقها اليمنى، وأنَّها كانت غارقة في دمائها.

ونُقلت السيدة بسرعة إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية.