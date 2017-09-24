أحمد فهمي: حاولت إفشال مهرجان الجونة ولم أوفق.. هكذا انتقده هنيدي

مازالت أصداء مهرجان الجونة السينمائي الأول حاضرة، والذي حاول المشاركون فيه إظهارَه بصورة مختلفة عن المهرجانات السينمائية العربية المعتادة، فبعد تعرض أحمد الفيشاوي لموجة من الانتقادات بسبب اللفظ الخارج الذي صدر عنه في حفل الافتتاح، لقي الممثل أحمد فهمي انتقاداً ساخراً من الممثل الكوميدي محمد هنيدي مطالباً فهمي بعدم تقديم المهرجان مرة أخرى.











الحوار الدائر بين هنيدي وفهمي حول أداء الأخير في تقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الأول، المقام في مدينة الجونة أول أمس الجمعة 22 سبتمبر/ أيلول 2017، بدا ساخراً بنكهة الانتقاد لجرعة الكوميديا التي قدمها فهمي أثناء تقديم الحفل.

وكتب فهمي عن تقديمه لحفل الافتتاح "أتمنى يكون عجبكم الافتتاح وضحكتم شوية" إلا أن هنيدي طلب منه ساخراً عدم تكرار التجربة.

البعض انتقد هنيدي على السخرية من زميله، إلا أنه فيما يبدو لحسابات هنيدي الرسمية عبر الشبكات الاجتماعية عدة مواقف ساخرة مع الفنانين دون أن يتسبب ذلك في خلاف جذري مع زملائه.