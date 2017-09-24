بالجينز والحجاب والأعلام.. هكذا شاركت السعوديات لأول مرة في اليوم الوطني

للمرة الأولى منذ 86 عاماً دخلت السعوديات مدرجات استاد الملك فهد الدولي بالرياض، لمشاهدة فعاليات اليوم الوطني للمملكة الذي صادف السبت 23 سبتمبر/أيلول.

الحدث لم يكن عادياً بالنسبة للسعوديات اللواتي اعتبرن أنّ حضور حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني قد يكون تمهيداً لهن مستقبلاً لحضور المباريات الرياضية، الأمر الذي أثير حوله الكثير من الجدل في مناسبات عدة.

وتقول سارة واحدة من كثيرات حضرن الحفل لـ"هاف بوست عربي": "قد نحتاج لبعض الوقت لكي يتم السماح لنا بمشاهدة المباريات عبر مدرجات الملاعب الرياضية، إلا أن قرار السماح للعوائل بدخول الاستاد، يعد خطوة هامة نحو فتح الباب لذلك".

وكانت الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة قد أعلنتا عن تنسيق مشترك بينهما للسماح للعائلات بدخول استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يومي السبت والأحد 23 و24 سبتمبر/أيلول 2017، لحضور فعالية "ملحمة وطن" التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن احتفالات اليوم الوطني.

هيئة الترفيه راسلت في وقت سابق هيئة الرياضة عبر تويتر، مشيرةً إلى أنها ستحتفل بالفعالية في استاد الملك فهد، مستفسرةً عن إمكانية حضور العوائل للفعالية.

وردَّت الهيئة العامة الرياضة مرحِّبةً بحضور النساء، عبر تغريدة أخرى على "تويتر"، وقد أعلن حساب روزنامة الترفيه والمخصص لفعاليات هيئة الترفيه، بدوره، عن موعد الفعالية، موضحاً أنها ستقام بعد صلاة العشاء وأن الدخول لها مجاني.



