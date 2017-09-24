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بالجينز والحجاب والأعلام.. هكذا شاركت السعوديات لأول مرة في اليوم الوطني

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SAUDI NATIONAL DAY
Saudi families sit in a stadium to attend an event in the capital Riyadh on September 23, 2017 commemorating the anniversary of the founding of the kingdom.The national day celebration coincides with a crucial time for Saudi Arabia, which is in a battle for regional influence with arch-rival Iran, bogged down in a controversial military intervention in neighbouring Yemen and at loggerheads with fellow US Gulf ally Qatar. / AFP PHOTO / Fayez Nureldine (Photo credit should read FAYEZ NURELD | FAYEZ NURELDINE via Getty Images

للمرة الأولى منذ 86 عاماً دخلت السعوديات مدرجات استاد الملك فهد الدولي بالرياض، لمشاهدة فعاليات اليوم الوطني للمملكة الذي صادف السبت 23 سبتمبر/أيلول.

الحدث لم يكن عادياً بالنسبة للسعوديات اللواتي اعتبرن أنّ حضور حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني قد يكون تمهيداً لهن مستقبلاً لحضور المباريات الرياضية، الأمر الذي أثير حوله الكثير من الجدل في مناسبات عدة.

saudi national day

وتقول سارة واحدة من كثيرات حضرن الحفل لـ"هاف بوست عربي": "قد نحتاج لبعض الوقت لكي يتم السماح لنا بمشاهدة المباريات عبر مدرجات الملاعب الرياضية، إلا أن قرار السماح للعوائل بدخول الاستاد، يعد خطوة هامة نحو فتح الباب لذلك".

وكانت الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة قد أعلنتا عن تنسيق مشترك بينهما للسماح للعائلات بدخول استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يومي السبت والأحد 23 و24 سبتمبر/أيلول 2017، لحضور فعالية "ملحمة وطن" التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن احتفالات اليوم الوطني.

saudi national day women

هيئة الترفيه راسلت في وقت سابق هيئة الرياضة عبر تويتر، مشيرةً إلى أنها ستحتفل بالفعالية في استاد الملك فهد، مستفسرةً عن إمكانية حضور العوائل للفعالية.
وردَّت الهيئة العامة الرياضة مرحِّبةً بحضور النساء، عبر تغريدة أخرى على "تويتر"، وقد أعلن حساب روزنامة الترفيه والمخصص لفعاليات هيئة الترفيه، بدوره، عن موعد الفعالية، موضحاً أنها ستقام بعد صلاة العشاء وأن الدخول لها مجاني.

saudi national day

national day saudi

national day saudi

national day saudi

national day saudi

national day saudi

 

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